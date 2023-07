Este lunes 17 de julio, Día Internacional del Tatuaje, en el programa ‘Día a día’ estuvo de invitada la actriz Andrea Villarreal para hablar del tema y contar cómo fue que terminó siendo tatuadora profesional.

En medio de la conversación, los integrantes del espacio matutino se preguntaron entre sí cuántos tatuajes tenían en su cuerpo y uno de los que respondió y narró la historia de algunas de las marcas que lleva en su cuerpo fue el chef Juan Diego Vanegas —quien actuó en ‘Francisco, el matemático’—.

Lo que llamó la atención de quienes estaban en el set fue que uno de los tatuajes del cocinero está relacionado con el exfutbolista inglés David Beckham, a quien le copió una marca que lleva en su rostro.

Según explicó Vanegas, hace unos años tuvo la oportunidad de conocer al deportista y lo llevó a comer en uno de los restaurantes de su marca.

“Yo tengo una historia con Beckham. Él estuvo sentado en mi restaurante al lado mío y la verdad yo no podía dejar de verlo. Ese tipo es demasiado churro y estiloso”, recordó el cocinero.

En su historia, el joven aseguró que le vio un tatuaje a Beckham que muy pocos lograban apreciar y decidió hacérselo en la misma ubicación: en su oreja derecha.

“Yo lo miraba y vi que él tenía una cruz chiquitica acá [se señaló la oreja] que nadie se la había visto y dije: ‘Yo no me voy a volver a ver con Beckham en mi vida… me voy a copiar de la cruz’. Me la tatué’”, comentó el cocinero.

Este es el tatuaje que le copió Vanegas a Beckham:

Pero allí no quedó todo, pues tiempo después tuvo la oportunidad de volver a encontrarse con el inglés y este se dio cuenta del tatuaje que se había hecho en su honor.

“Yo me la tatué y a los tres meses tuve un viaje, me encontré con Beckham en Escocia y él me vio el tatuaje. Me dijo que ese tatuaje se lo había hecho con los hijos, entonces que ya tenía un hijo más en Colombia”, concluyó.