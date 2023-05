Juan Diego Vanegas, el chef de ‘Día a día’, estuvo como invitado este domingo 7 de mayo en el programa ‘Bravíssimo’ y allí habló de su familia, su negocio de comidas y la “segunda oportunidad que le dio la vida”.

Y es que el famoso cocinero recordó un episodio que ocurrió cuando tenía tan solo 12 años y que por poco le provoca la muerte, debido a un accidente con una moto acuática.

Juan Diego Vanegas, chef de ‘Día a día‘, sufrió duro accidente cuando era niño

Vanegas relató que disfrutaba de unos días de descanso con su familia en Girardot, Cundinamarca, cuando, estando en un muelle con sus amigos, una niña tomó una moto acuática sin permiso e infortunadamente lo embistió.

“Cuando tenía 12 años sufrí un accidente, me estrelló una moto acuática. Estaba parado en un muelle con mis amigos y llega una niña inocente, traviesa, de 15 años, a sacar la moto de su papá sin permiso. Se puso a dar vueltas, se acercó al muelle y el timón se bloqueó… La moto siguió y me estrelló a mí. No tengo ni idea la velocidad, pero me acuerdo de la cara de angustia de la niña. Caí al agua y quedó mi pelo flotando”, dijo el talento de Caracol TV.

El chef de ‘Día a día’ comentó que sus amigos se asustaron y pensaron que se había muerto, pues cuando lo sacaron del agua tenía “los ojos blancos”, así como “mucha de sangre”.

“Mis amigos salieron corriendo hasta la casa donde estaban los grandes, pensando que yo estaba muerto. Mi mamá estaba en la casa, cuando mis amigos le dicen ‘Juan Diego se murió’. Mi mamá se fue enloquecida hasta el muelle y gracias a Dios yo ya estaba consiente. Me llevaron al hospital y ahí duré 2-3 días en cuidados intensivos”, precisó.

Finalmente, Vanegas detalló que de regreso a Bogotá su papá –es médico– lo llevó a otra valoración en la clínica Cardioinfantil, en donde le dijeron que se había fracturado dos costillas, sufrido un trauma de tórax y pulmonar, y en una vena cercana al corazón se le había hecho una ‘bomba’, por lo que estuvo en la UCI otros 15 días.