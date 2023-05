Durante una conversación, en la que las bromas sobre la situación de Shakira también salieron a flote, ‘Jhovanoty’ hizo una personificación del motivador mexicano Daniel Habif, que estuvo como invitado en ‘Día a día’.

“Yo lo miro hablando así [lo empieza a imitar] como muy pausado y enseña, todo tierno, sobre lo que es el ser, [acaba la imitación] pero yo estoy acostumbrado a verlo en los videos y es de los que mira así [seño fruncido] a la cámara y [lo imita de nuevo] te empuja y te habla y te grita”, afirmó el huilense.

El mexicano, casi de inmediato, se plantó para justificar la diferencia que señaló el comediante sobre su comportamiento durante la entrevista, en medio de una aclaración acerca de su personalidad.

“Bueno, es que la gente me imagina así que me despierto en la mañana, [diciendo con un grito]: ‘Hazme unos huevos mi amor, por favor’. Y no. No voy a ir por la calle [con voz enérgica]: ‘Buenos días’. No, eso es una energía ahí [en los videos]”.