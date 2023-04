En medio del revuelo que se ha dado en los últimos días con llegadas y salidas en ministerios, Ecopetrol y demás entidades e instituciones que tienen mucha relación con la economía de Colombia. Llamó la atención que al comando de la organización que agremia a los cafeteros llegara Germán Bahamón, el hermano de Claudia.

La presentadora del Canal RCN no ocultó su felicidad y se manifestó en sus redes sociales para felicitar a su hermano, recordando que ella misma mostró con orgullo a sus tres hermanos y a sus respectivas parejas. Y ha sido inevitable que hablen de ella como referencia para referirse a su hermano.

Germán Bahamón ya había aclarado que tiene suficientes méritos y conocimiento para ocupar ese cargo, lo hizo antes de su elección en una entrevista con ‘Jhovanoty’. Justamente, esa fue la conversación que se revivió en redes ahora que confirmaron su nombramiento, que ha causado polémica por las posturas contrarias al presidente Gustavo Petro.

Dura entrevista de ‘Jhovanoty’ al hermano de Claudia Bahamón, nuevo gerente de la FNC

Hay que aclarar que la entrevista fue grabada el 1 de abril de 2023, hace menos de un mes, y solo ha cambiado en el contexto que el mencionado empresario en ese momento aspiraba al cargo en el que ahora fue nombrado. Y llamó la atención que ‘Jhovanoty’ compartiera fragmentos puntuales y con preguntas duras sobre este asunto:

“Perdóneme por lo que le voy a decir, pero usted, ¿cafetero de dónde? Uno dice [que para la] Federación Nacional de Cafeteros tiene que ser un cafetero, es lo que primero se le ocurre. Si van a nombrar a un técnico de fútbol, por lo menos que sea uno que sepa de fútbol o un exfutbolista. Pero un ‘gomelaso’ así [risas]”.

Haberlo llamado ‘gomelaso’ parecía una ofensa, pero Bahamón lo tomó bien y respondió: “¿‘Gomelaso’? Un opita, como yo, más provinciano que nadie”, además de explicar que en el Huila hay mucho conocimiento sobre cultivos y el café tiene gran importancia en la economía de ese departamento:

“Usted es del departamento del Huila, como yo, y sabe que la economía del departamento es netamente agropecuaria. A mí me criaron y educaron gracias al producto de la finca; mi papá sembraba arroz, algodón, sorgo, soya. Lo he aprendido de mi abuelo, que también sembraba arroz, algodón, sorgo y soya. Mi abuelo fue uno de los pioneros en la caficultura en el Huila”.

Aquella entrevista del humorista, al actual gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, siguió con chistes, preguntas incómodas y respuestas con risa. Pero al hablar del sueldo, volvieron a tocar temas sensibles, sobre todo porque Germán Bahamón pasó por varias empresas multinacionales y en Apple parecía que no iba a encontrar un mejor ingreso.

“¿Cuánto es el sueldo de un gerente de esos, aproximadamente?”, preguntó el integrante de ‘Día a día’, que habitualmente hace chistes del presidente Petro, el entrevistado dijo que no sabía. Eso no le gustó a ‘Jhvanoty’, que insistió: “¿Cómo me va a decir eso? Germán, ¿cómo me va a decir que no sabe en qué vaca loca se va a meter usted? ¿Qué tal que le digan que son seis salarios mínimos?”.

Aunque empezó respondiendo con un chiste, Germán Bahamón prefirió no tocar temas de dinero: “Más o menos eso… No, mentiras, pero no se ponga a hablar de salarios, hombre”. Ante esto, el reconocido hombre del humor acotó: “Tiene que ser mucha plata para uno soltar Apple y meterse en esa vaca loca” y sorprendió la respuesta del hermano de Claudia Bahamón, diciendo que era menos en la FNC: “No es más plata que en Apple”.

“Entonces es un negocio muy chimbo”, dijo ‘Johvanoty’ para sacar un poco de risa a este asunto tan serio, después siguió haciendo chistes y bromas sobre el perfil de Germán Bahamón para este alto e importante cargo. Pero el gerente de la FNC ratificó que tiene todas las capacidades para estar allí:

“Usted me dijo: ¿Cafetero de dónde? Pues, mi papá cafetero, mi abuelo cafetero y yo soy cafetero”.

En medio de la llamativa entrevista, que se hizo iniciando el mes de abril de 2023, se supo que ‘Johvanoty’ y Germán Bahamón se conocieron ocho años atrás cuando el empresario aspiraba a la alcaldía de Neiva. En ese momento, el humorista todavía vivía en esa ciudad y Claudia Bahamón llevó a su hermano a una entrevista en la emisora, allí trabajaba el actual integrante de Caracol Televisión.