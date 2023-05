Sampedro fue claro en indicar que el enroque entre los anteriores directores de ‘La red’ (al que le hicieron despedida) y ‘Día a día’ no fue porque esos programas estuvieran mal, sino por una “reorganización interna” para “preservar el talento” del canal.

Así lo afirmó el esposo de Catalina Gómez en Vea, y agregó: “Wílber Correa llevaba 12 años haciendo ‘La red’ y Jenny Córdoba, 20 en ‘Día a día’. En algún momento, cada uno, por separado, levantó la mano y dijo: ‘Venga, si ven la posibilidad de que yo haga algo diferente, ténganme en cuenta. […] Y se me ocurrió, obviamente con anuencia de ellos, [hacer el cambio…] Dijeron que les encantaría. Los resultados han sido positivos para los programas y para ellos”.

Carolina Cruz “se va” de ‘Día a día’

Lo de los directores no fue lo único que mencionó el vicepresidente de Entretenimiento de Caracol Televisión, también habló de qué presentadores del programa “se van”, temporalmente y en diferentes momentos de este año, de acuerdo con la programación de la noche que tiene el canal para 2023 en materia de concursos y programas de entretenimiento después del ‘Desafío’.

“Calero viene a presentar ‘Yo me llamo’ y abandona ‘Día a día’, momentáneamente, y Carolina Cruz y Juan Diego Vanegas, nuestro chef, se van a ‘La vuelta al mundo en 80 risas’”, fue lo que aseguró Sampedro, literalmente, en la edición impresa 282 de la citada fuente.

Sobre esto, los famosos mencionados no han dicho mucho (con excepción de Carlos que ya anunció cuándo pausa su trabajo en el matutino), pero cabe recordar que ‘Calerito’ ya venía presentando ‘Yo me llamo’ y el chef ya había estado en ‘La vuelta al mundo’, mientras que ‘Caro’ Cruz no; esa sería la principal novedad.

Así las cosas, las únicas que siguen solo en el formato de las mañana son Catalina Gómez y Carolina Soto, pues Iván Lalinde también ha estado fuera del programa por temporadas, cuando ha presentado concursos como ‘La voz kids’ y ‘La voz senior’ —que no tendrán versiones en 2023, sino hasta 2024, le indicó Sampedro a Pulzo, como se escucha en este video: