Carlos Calero ha estado varios años en el equipo de ‘Día a día’, en dos etapas diferentes, y se ha convertido en un personaje muy querido en el programa mañanero. Pero también ha estado vinculado a otros programas del mismo canal y se ha tenido que separar de sus compañeros por largos periodos, algo que se repetirá desde junio de 2023.

Lejos de ser un rumor o especulación sobre el presentador barranquillero, él mismo habló en la emisora Tropicana Estéreo, en la que también se confesó Juan Diego Alvira, y resolvió las dudas sobre este tema, que tantas veces han mencionado. Eso sí, aclaró que no se va de Caracol Televisión porque volverá a asumir la conducción del concurso ‘Yo me llamo’ y empezarán las grabaciones muy pronto.

Y para que no salgan especulaciones sobre su sentimiento por el trabajo que hace en el espacio de las mañanas, fue enfático en resaltar que es feliz con lo que aporta en ‘Día a día’ junto a todos sus compañeros.

Las palabras de Carlos Calero por su futuro en Caracol Televisión

En el inicio de la entrevista que le hicieron en la emisora, Calero se refirió a lo que siente y le inspira trabajar en ‘Día a día’: “Feliz de estar todas las mañanas en ‘Día a día’, llevándole a la gente entretenimiento, buenas noticias, eso es lo que nos gusta”. Pero más allá de eso, anunció lo que va a ocurrir desde junio y por unos cuantos meses:

“Voy a estar hasta fin de mes en ‘Día a día’ porque voy a asumir nuevamente en ‘Yo me llamo’. La nueva temporada de ‘Yo me llamo’… Nos vamos a hacer la nueva temporada de ‘Yo me llamo’, voy a estar retirado de ‘Día a día’ todos estos mesecitos”.

Calero dijo lo que significa el concurso de talento musical en su vida: “‘Yo me llamo’ es un programa que disfruto mucho y me encanta. Acabo de salir de un formato nuevo, que fue ‘La descarga’. El tema musical toda la vida me ha gustado, desde niño, me encanta la música”. Pero manifestó que por ‘Día a día’ también tiene un sentimiento especial:

“‘Día a día’ es un formato delicioso de hacer, que le llega a toda la familia, muy agradecido y donde uno habla cosas positivas. Cosas buenas que pasan en nuestro país y es lo que me gusta de ese formato”.

Según dijo Carlos Calero, sobre su paso por el programa mañanero de Caracol Televisión, ya son ocho años si se suman los diferentes pasos por este espacio: “Estuve desde 2002 hasta 2006 y, en esta etapa, desde 2019”.

El humorista ‘Jhovanoty’, que hace parte de Tropicana Estéreo y también es compañero de Carlos Calero en ‘Día a día’, incluso lo imita hace un buen tiempo, soltó un chiste y afirmó: “Fue una de mis exigencias, yo llegaba si salía Calero”. El presentador no se dejó y devolvió el golpe al huilense: “Ahora sí le va a tocar pesado al señor ‘Jhovanoty’ porque no va a encontrar chistes ahí”.

Aunque pueda ser sorpresivo, esto ya ha ocurrido en otras oportunidades y hasta se han dado intercambios de presentadores entre Iván Lalinde y el mismo Calero, cuando el paisa ha estado en otros programas de la noche de Caracol Televisión.