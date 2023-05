Juan Diego Alvira, aunque es periodista y presentador de noticias serias, en su vida personal siempre ha mostrado cara amable y una sonrisa, incluso en los momentos difíciles. Es difícil recordar al tolimense con reacciones de molestia o tristeza, pero en una entrevista lo interrogaron por algo que haya marcado su vida, él confesó lo que pasó con su papá y su mamá.

Lejos de hablar mal de ellos o de dejarlos mal parados, el comunicador abrió su corazón y el cajón de los malos recuerdos para responder una pregunta de ‘Luchy’ en Tropicana Estéreo. Ella conduce un espacio llamado ‘La otra entrevista’, allí habla de aspectos no tan conocidos de sus invitados y fue el turno del presentador, que sigue en busca de trabajo.

Justamente, abordaron a Alvira con un tema del que habla poco y que no menciona en sus participaciones en medios y redes sociales: sus padres. Y lejos de su esposa Ana María Escobar y su hija María del Mar, poco y nada se conoce de las personas que comparten y están cerca de Juan Diego en su entorno privado, a diferencia de todos los detalles que se saben de su mundo laboral.

Duro recuerdo que le quedó a Juan Diego Alvira de la relación con sus papás

La conductora de la entrevista dijo que Juan Diego siempre estaba feliz y hablaba de cosas buenas, pero quería saber si había pasado algo negativo o que haya cambiado su vida y que no fuera tan positivo. En un principio, el expresentador de CityNoticias y Noticias Caracol dejó saber que no le gusta hablar de las cosas malas de su pasado: “Trato, no sé si es cuestión de programación metal o se me desaparecen esos malos recuerdos, pero no me gusta volver a ellos”.

Esa es una razón de peso para que el periodista siempre se vea con buena actitud y pocas veces se haya conocido algo negativo o un momento de crisis en su vida. Él acepta que no se muestra en esos momentos negativos: “Tuve que haberlos tenido, como los desamores, las frustraciones…”.

En ese momento llegó a su cabeza algo que lo marcó y que no había contado antes, algo que vivió como testigo y que implicó el final de la relación de sus padres:

“El divorcio de mis papás, creo que fue una cosa en la adolescencia durísima. Uno imaginaba y soñaba que jamás sus papás se fueran a divorciar. Al final, fue muy duro, uno siempre coge para el lado de la mamá”.

Pero la historia tiene más ingredientes y los dio Juan Diego Alvira ante la cámara, con una sonrisa, pero mostrando que no era normal lo que relataba: “Me acuerdo mucho de que mi mamá sorprendió a mi papá, yo iba con mi mamá y ella se bajó del carro, [porque] mi papá estaba con otra señora. Eso fue una cosa loca y generó una sensación y sentimiento reprimido allí”. Ese sentimiento o recuerdo fue la entrada para hablar de su papá y que mostrara algo más que su matrimonio.

Tal parece que hubo un tiempo en el que Juan Diego se alejó del todo de su padre, pero los años fueron sanando las heridas, asimismo volvieron a recuperar la relación:

“A lo mejor, [el divorcio] hizo que la relación con mi papá, durante mucho tiempo, no fuera la mejor. Y en estos momentos, en estos tiempos y años, donde tú estás más grande y has madurado; te das cuenta de que todo pasa. El tiempo termina dándote la lección más humana de todas: uno, a veces, se amarga y mortifica por cosas que tienen solución. Hemos tratado de recuperar y rehacer esa relación”.

En el resto de la entrevista se vio al mismo Juan Diego Alvira de siempre, con muchas risas y momentos auténticos, pero que se abrió en esta oportunidad y muchos conocieron una parte de él que no se había destapado.