Juan Diego Alvira sigue muy sonado por estos días y meses después de haber renunciado a la revista Semana para dedicarse a dictar conferencias, a su familia y a otras actividades que, según él, no lograba hacer cuando estaba como empleado en medios de comunicación.

Parte de ese tiempo que tiene ahora lo de dedica al periodista para dar entrevistas en diferentes medios radiales. En Tropicana, por ejemplo, estuvo en días recientes y dio detalles de cómo fue su experiencia de trabajar con Vicky Dávila, de quien dice tenía una opinión diferente antes de pasar por Semana.

Más allá de su última experiencia laboral, el periodista también aprovechó el espacio para destacar sus inicios en televisión, en City TV. Puntualmente, recordó cuando trabajó con el periodista Jairo Pulgarín, con quien creó –junto con otros profesionales– el programa Bravíssimo.

“Jairo fue director del noticiero de fin de semana de City TV cuando yo estaba a duras penas comenzando, creo que eran las primeras emisiones […]”, recordó Juan Diego, y enfatizó en que el programa de los fines de semana lo crearon con Mónica Hernández y Elodia Porras.

En vivo, en esa misma emisora, el periodista también recordó un episodio que hoy mantiene como anécdota y es que, en el inicio de su trayectoria laboral, Jairo Pulgarín lo ponía a hacer notas sobre sobrinos.

“Ya me acordé de una que usted me mandó a hacer y de la cual también aprendí mucho de ese estilo. Me dijo: ‘Hágase una nota de sombreros’”, recordó el periodista.