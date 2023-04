El periodista colombiano Juan Diego Alvira es uno de los más reconocidos y queridos por la audiencia colombiana debido a sus apariciones en los noticieros de la mañana de Noticias Caracol y los reportajes que hacía en la calle.

(Le puede interesar: No solo Canal RCN: Juan Diego Alvira, luego de salir de Semana, suena para ‘grandes ligas’)

Luego de su salida del canal de televisión, llegó a la Revista Semana para trabajar de la mano de Vicky Dávila en la parte digital, pero solo duró cinco meses y sorprendió a sus seguidores cuando anunció que renunciaría al medio, sin decir cuál sería su futuro.

En entrevista para la página Kienyke, el tolimense de 46 años de edad contó la razón de su salida y sus aspiraciones para el futuro.

Juan Diego Alvira comenzó contando que su deseo ahora es volver a la televisión, al decir: “La verdad es que duré más de 20 años haciendo televisión en CityTV y Caracol. Me fui en una experiencia corta, pero intensa en Semana, donde duré a duras penas cinco meses e hice una especie de diplomado en esto del mundo digital y un día comencé a extrañar a los medios tradicionales“, explicó.

“Me hace mucha falta y una cosa que me pasó fue que comencé a viajar mucho en Semana a las regiones y un día en la frontera con Venezuela iba por una trocha y pasó una señora y me reconoció. Se me hizo raro porque era una zona bien alejada. Luego pasamos a Venezuela y pasó lo mismo con un señor. Ese fue el primer ‘timbronazo’“, agregó Alvira.

Y el empujón final se lo dio su hija, cuando le preguntó: “‘Papá, ¿cuándo te voy a volver a ver en televisión?’. Desde ahí hablé con los directivos y con Vicky y les dije que me quería dar la posibilidad de volver a los medios tradicionales y ellos entendieron”.

Sobre dónde trabajará, agregó: “Desde ahí comencé a tocar puertas. Empecé hace muy poco con esa labor, pero en esas estamos. Vamos a ver”, concluyó.

Juan Diego Alvira, tras salir de Semana: Canal RCN y más medios que lo buscarían

Ariel ‘el Gordo’ Osorio afirmó en el programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’ que hay varios medios interesados en los servicios del tolimense.

De hecho, el presentador de ese magacín mencionó que, al igual que Canal RCN, los canales internacionales CNN y Univisión tiene la intención de contar con Juan Diego Alvira como su presentador.

Justamente, en su despedida de Semana, la periodista Vicky Dávila le envió un mensaje al comunicador en el que le recalcó que siempre ha demostrado interés por estar en la televisión.

Lee También

Cómo pasa el tiempo Juan Diego Alvira

Por lo pronto, mientras consigue trabajo, el periodista se ha dedicado a leer y a pasar tiempo con su hija.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Juan Diego Alvira (@juandiego.alvira)

“Rompí un récord de muchos libros en poco tiempo. Leo sobre temas políticos, entender las posturas de los diferentes países y también literatura. Lo disfruto mucho”, explicó.

(Ver también: Juan Diego Alvira confesó a dónde apunta luego de su renuncia a Semana; dejó gran duda)

“También leo biografías porque a mi me gusta conocer a mis personajes, por eso leí el libro de Iván Duque y de Gustavo Petro“, agregó. “Fue un ejercicio chevere para entenderlos y conocerlos más”.