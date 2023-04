El caso surgió después del escándalo en el que estuvo vinculada la entonces ministra de las TIC, Karen Abudinen, en un hecho de corrupción por el que fue protagonista a nivel nacional en agosto de 2021.

Juan Diego Alvira aprovechó en ese entonces, cuando era presentador en Noticias Caracol, para llamarla en vivo durante una de las emisiones matutinas, aunque ella no le contestó al teléfono en esa comunicación.

Sobre ese tema, el periodista tolimense contó que causó algunas reacciones de molestia que, según su relato, por poco le cuestan su cargo como figura estelar en Caracol Televisión. Desde el minuto 3:26 de este video se refirió a esa situación, casi dos años después.

En entrevista con la emisora radial Bésame, replicada desde su cuenta de YouTube, el comunicador ofreció detalles cómo surgió ese gesto en el medio de comunicación que después se hizo viral.

“Ya no me contestaba y ese día yo, de manera inconsulta, saqué el celular, le puse el altavoz y le marqué a la ministra porque ella me había dado el teléfono diciéndome: ‘Me llama de una'”, contó.

De hecho, Alvira recordó algunas de las promesas que hizo y las frases que utilizó cuando ella estuvo como invitada en Noticias Caracol, hecho que lo animó a esa actitud improvisada en la pantalla chica.

“Naturalmente, no voy a dar nombres, pero para algunos en Caracol eso fue acto de vergüenza absoluta. [Me dijeron]: ‘No, ¿cómo va a hacer eso en el canal más importante de este país?’. Y entonces, al final, digamos que ahí tuve un pie por fuera de Caracol”, afirmó entre risas.

Incluso, el presentador Marcelo Cezán recordó que se encontró con el tolimense en medio de esa situación y el periodista le reconoció el temor que tenía por las reacciones que había causado con su gesto.

“Finalmente la cosa, en redes y demás, cogió una fuerza tal que terminó, bien o mal, respaldando buena parte y abrazándolo a uno y fueron muchos jóvenes”, indicó sobre el tema. “Se superó la cosa”, concluyó.

Lee También

Cabe recordar que en su momento, el periodista le lanzó varias pullas a Karen Abudinen por no contestarle en medio de la controversia en la que estuvo por el caso de corrupción a nivel nacional.

Lo claro es que Alvira reconoció en esa entrevista en Bésame que ese fue uno de los momentos en los que sintió el respaldo de las personas jóvenes en las calles por su estilo como presentador de Noticias Caracol.

Recientemente, el comunicador se sinceró sobre las razones por las que renunció a su cargo en revista Semana, medio de comunicación al que llegó luego de 12 años en Caracol Televisión.

Asimismo, en ese momento confesó hacia dónde apunta en su próximo paso como profesional, después de su breve paso por los espacios digitales y con las labores que ejerce eventualmente como conferencista.