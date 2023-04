Mientras define su futuro, el reconocido periodista reapareció en redes sociales con un video que publicó en el que cuenta detalles de lo que ha estado haciendo en el últime mes que lleva como desempleado, después de su sorpresiva renuncia a la Revista Semana, donde trabajó muy poco tiempo.

(Lea también: Juan Diego Alvira dice qué hará luego de renunciar a Semana y si va para otro medio)

Alvira apenas había compartido una fotografía en su perfil de Instagram en la que está sonriente y luciendo su nuevo corte de cabello. Por esa razón, sus seguidores están a la expectativa sobre el futuro laboral del periodista, que es considerado uno de los mejores del país.

¿Qué ha hecho Juan Diego Alvira después de renunciar a Revista Semana?

En primer lugar, el comunicador dio detalles de lo que han sido sus actividades durante este tiempo como desempleado, en el que afortunadamente sigue ganando buena plata, ya que diferentes empresas lo buscan constantemente.

“Llevo un mes sin estar trabajando en ningún lado. Eso sí, he tenido mis días copados de otras actividades, me ha tocado redescubrirme. Por ejemplo, me la he pasado haciendo conferencias, me han contratado y eso lo pagan bien. He estado presentando eventos, mejor dicho; como dice Shakira, he estado facturando“, indicó Alvira en su Instagram.

Además, contó en qué otras cosas ha incursionado y dio una pincelada de lo que podría ser su futuro profesional, aunque dejó en el aire donde podría ser su próxima casa periodística.

“También he tenido espacios y tiempo para ser un mejor papá, recoger a mi hija en el colegio, también para reconquistar y enamorar a mi esposa, cambiar la rutina. Hasta he batido récord en lectura, esto no es carreta: me he leído más de 15 libros. Incluso, me las he dado de encantador de perros. Del periodismo y de los medios de comunicación, ya les contaré”, comentó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Juan Diego Alvira (@juandiego.alvira)

Lee También

Los rumores que rodean a Alvira y su futuro laboral es que tendría coqueteos con el Canal RCN, así como de dar el salto a las grandes ligas y firmar con medios de renombre como Univisión o CNN; sin embargo, hasta el momento, todo ha quedado en especulaciones, pues el comunicador aún no ha definido donde continuará su carrera.