Desde que Juan Diego Alvira anunció su salida de Revista Semana, son varios los rumores que han salido a flote sobre el que sería su nuevo trabajo.

De hecho, en el momento se habló de la posibilidad de llegar al Canal RCN, así como de dar el salto a las grandes ligas y firmar con medios de renombre como Univisión o CNN.

Sin embargo, hasta el momento, todo quedó en especulaciones, pues el comunicador aún no ha definido su futuro y no se sabe en qué medio va a continuar su carrera.

Juan Diego Alvira reapareció con foto “recién trasquilado”

Así las cosas, mientras el oriundo de Ibagué define si regresa a la televisión o asume nuevos retos, en redes sociales deja ver un poco de su día a día.

Un claro ejemplo de ello es la última publicación en Instagram en la que reapareció luciendo su corte de cabello, acompañado de la frase: “Recién trasquilado. Y ahora…”.

Como era de esperarse, los comentarios de los fanáticos inundaron la foto que compartió Alvira, pues muchos de ellos le preguntan si va a regresar a Noticias Caracol.

No obstante, hay otro grupo de personas, en especial mujeres, que, además de escribirle que lo extrañan, le dicen que está “muy guapo”.

“Uy, papacito“; “él no me gusta, me encanta, me fascina“; “le sienta bien el corte, se ve más joven“, son algunos de los comentarios en redes sociales.