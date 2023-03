Linda Palma es una de las presentadoras más recordadas por parte de los televidentes. Por eso, no era de extrañar que varios espectadores preguntaran por ella al no verla en la emisión de las siete de la noche de Noticias Caracol.

(Le puede interesar: “No lo quise tapar”: Jéssica Cediel mostró con orgullo problema que tiene en su piel)

Pero luego de varias dudas, la misma famosa reveló qué sucedió, y la razón dejó tristes a sus fanáticos. Y es que Linda tuvo que despedirse de su abuelo, Miguel Palma.

Adicional a eso, la famosa reveló que la próxima semana regresará al noticiero.

Para nadie es un secreto que la presentadora ha tenido que batallar contra la esclerosis múltiple durante varios años. Incluso, hace un tiempo tuvo que alejarse completamente de la pantalla chica debido a una recaída.

(Lea también: Claudia Bahamón confesó a qué ‘reality’ iría, fuera de ‘Masterchef’: “Amaría estar ahí”)

Justamente, hace unos días se hizo tendencia por hablar de esta enfermedad, la cual le fue diagnosticada en 2008 y que ataca el sistema nervioso, generando trastornos neurológicos.

Lee También

“Uno llega al punto de que se siente como una carga. Cuando yo tuve mi recaída en 2016, me sentía así en un momento y tuve como un lapsus, digamos que fui negativa, me hablaba muy feo y me sentía eso, una carga para la gente. Hay médicos que dicen que es por factores de alimentación, hay unos que hablan de temas ambientales como la contaminación, la polución, etc. En fin, hay diferentes versiones, pero no hay nada certero de por qué da esclerosis múltiple”, contó en sus redes.