Jéssica Cediel es una de las presentadoras más comentadas en las redes sociales. Tan solo en su cuenta de Instagram suma más de 9 millones de seguidores, quienes siempre están pendientes de cada publicación.

Justamente, la presentadora colombiana dio de qué hablar luego de subir una historia. En aquella publicación hacía referencia a su gusto por los días del sol, cuando la luz tocaba su cara.

Sin embargo, parece que algunos seguidores se fijaron en otro detalle, ya que su siguiente historia hizo referencia al comentario de uno de ellos. Y es que esta persona le escribió lo siguiente: “Se te ve la cara manchada”.

Respecto a este comentario, la presentadora de ‘La descarga’ se sinceró sobre lo que realmente sucede con su rostro: “Mi querida Daniela: se ve manchada porque la tengo manchada. Tengo melasma y por eso siempre va a estar así. A veces no se notan porque me las tapo con maquillaje. Puede que mejoren un poco con cremas o tratamientos faciales, pero siempre van a estar”.

Adicional a eso, aseguró que no teme en mostrarlas y que su intención no es esconder el problema: “Hoy, por ejemplo, no me las quise tapar. Así me muestro y me encanta ser abierta”.

¿Qué es el melasma, la afección que tiene Jéssica Cediel?

De acuerdo con la Clínica Mayo, “el melasma es un oscurecimiento de la piel facial. Las manchas oscuras suelen aparecer en la frente y las mejillas. Además, el melasma puede empeorar con la exposición al sol”.

