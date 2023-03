Los concursantes del ‘reality’ musical se vieron sorprendidos con la visita de la artista al campamento, quien les llevó una actividad para unirlos a todos.

Sin embargo, las cosas no salieron como se esperaban, ya que durante la dinámica Breiner le dijo mentiroso a Byordy. Esto quedó sonando en la mente de algunos concursantes, quienes se sorprendieron aún más cuando Byordy le devolvió el comentario y lo tildó de “cachón”.

Pese a que nadie entendía por qué estaban ocurriendo dichos cruces de palabras, todo se supo cuando Byordy les explicó a algunos que había visto a Keyla teniendo acercamientos con Luisma y con Mel García, recordado por el beso que le dio a Marbelle en medio de una presentación.

Cuál fue el regaño de Maía en ‘La descarga’

Al ver los constantes conflictos que existen dentro del campamento, la barranquillera explotó al presenciar un nuevo enfrentamiento.

“Hay un problema de egos tenaz ¿qué es la vaina? Acá se viene a hacer amigos porque la vida es una competencia. El colmo que no puedan jugar, el colmo”, dijo inicialmente la cantante.

Con tono molesto, Maía continuó con su apreciación y señaló que cada conflicto que existe entre los participantes afecta sí o sí a todos los habitantes de la casa.

“No pueden seguirse insultando. Uno de los dos tiene que tener que tener la valentía, la sabiduría y el coraje de cambiar. Lamento mucho lo que hice, yo no quería hacerlos sentir mal. Ustedes pueden hacer lo que se les dé la gana, pero va a ser muy difícil la vida de los otros compañeros”, agregó.

Después de varios minutos en los que los concursantes se olvidaron por un momento de la discusión, Maía los reunió en el comedor y les volvió a dejar un mensaje mientras compartían una comida.

“Quiero recordarles que hay peores cosas en la vida que agarrarse. Se los digo a todos, no solamente a Byordy y a Breiner. Yo sé que es muy difícil hacer amigos, pero por lo menos no hagan enemigos gratis. Puede cada uno seguir por su lado, pero sáquense eso del corazón. Le pido a papá Dios que los ilumine. No importa si son increíbles en esa tarima, de nada vale. La vida es complicada, no la hagan imposible”, concluyó Maía.