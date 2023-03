Este miércoles en el capítulo del ‘reality’ de canto se presentó un inesperado momento en la primera presentación de la noche. Marbelle y el concursante venezolano Mel García interpretaron la canción ‘Probablemente’, de Christian Nodal, y dejaron una imagen que dejó boquiabierto a más de uno.

Todo ocurrió justo cuando estaban por terminar su ‘show’, pues el integrante del equipo de la vallecaucana se lanzó a darle un beso inesperadamente y la dejó anonadada ya que todavía estaba cantando.

Aunque la interpretación no terminó allí, los miembros del jurado se dieron cuenta de que eso no estaba preparado, por lo que no tardaron en preguntar qué había pasado en el escenario.

Acá, el momento del beso:

Al ver el gesto de sorpresa de Marbelle, Maía no aguantó la risa y fue la primera en tomar la palabra.

—Yo tengo una pregunta, profesor […]. Le descargó semejante beso— dijo la barranquillera, desatando risas en el set de grabación.

García, sin dejarse intimidar, explicó que besó a la intérprete de ‘Collar de perlas’ aprovechando que es una “gran actriz y cantante”.

Maía no se mostró conforme con la explicación e indagó más. “Lo que pasa es que se había planeado, pero no exactamente así [risas]”, afirmó Marbelle.

El momento fue jocoso y los jurados se burlaron de lo sucedido. No obstante, destacaron la química que hubo entre Marbelle y su participante durante la canción.

“Mel y yo desde el primer día que nos paramos aquí tuvimos una conexión muy especial. Nos hemos ayudado mucho y hemos hecho una muy linda amistad y relación”, agregó la vallecaucana.

Pero allí no quedó todo, pues cuando se creía que el tema ya había sido cerrado, Maía volvió a sacarlo a colación. Aprovechando el momento, Marbelle hizo un inesperado anunció.

—Tengo un nuevo emprendimiento: voy a montar un puestico de besos— comentó la cantante.

—Te iría bien— mencionó Maía.

—¿A 20 barras?— preguntó Santiago Cruz.

—Mel es el socio— apuntó nuevamente la barranquillera, desatando más risas.