Cada vez quedan menos integrantes en La Descarga, el templo de la música. Maía, Santiago Cruz, Gusi y Marbelle, han tenido que despedir poco a poco a varios de sus pupilos. En este momento de la competencia, ya quedaron definidos los cuatro mejores de cada equipo.

En el capítulo de anoche, Jair Santrich, Oropesa, Laura Azul, César Amaya y Luisma, del equipo de Maía, se enfrentaron. Uno de ellos debía ser eliminado..

(Vea también: Concursante de ‘La descarga’ contó sobre su dura vida en Cuba: “Nunca había visto la carne”)

Jair Santrich fue el encargado de abrir la noche con su presentación. El artista interpretó Contigo aprendí. “Quise hoy darle una serenata a mi madre porque de ella aprendí la forma más pura de ser, y eso es lo que hago por mi hija, luchando cada día por ser mejor artista y mejor persona, eso es lo que debemos hacer todos, que cante nuestra alma y después nuestra voz”, dijo.

Oropesa también cautivó a los mentores con su show. El cantante deleitó con Ahora quién ganándose las ovaciones del público y los cuatro mentores. “Eres muy completo, has crecido de una forma impresionante, verte bailar la canción con un swing impresionante, me tienes cautivada de pies a cabeza”, dijo Marbelle.

(Vea también: El ‘Indio Harín’ fue eliminado de ‘La descarga’: “Siento tanta paz”)

Muy orgullosa, Maía también lo elogió: “eres el niño de mis ojos… eres un gran ser humano que haces cosas que tocan a las personas, le agradezco a la vida por ponerme en tu camino y tú en el mío”.

El siguiente turno fue para Laura Azul. La rockera impresionó con su potente voz al interpretar Mala hierba. Al igual que sus demás compañeros, también fue aplaudida. De hecho, fue la escogida por Maía para que cantaran juntas en la próxima descarga y para recibir una videollamada de sus familiares.

Lee También

Cesar Amaya cantó Porque yo te amo. “Fueron muchos momentos que tuviste que practicar. El tema de la batería fue un plus a la presentación. Me parece un súper golazo”, le dijo Gusi.

¿Por qué Maía y Santiago Cruz discutieron por Luisma?

El último en subir al escenario fue Luisma quien cantó Agua caliente. A su vez, sorprendió tocando el acordeón. Al final de su presentación, todos los mentores lo felicitaron, pero Santiago le hizo una observación, que no le terminó gustando del todo a Maía. “Qué maravilla verte ahí con tu acordeón y con todo lo que sabes hacer. Me sorprendió que hubo un par de momentos donde patinó la afinación, pero siempre venía una frase después que era maravillosa y eso es muy valioso siempre, Luisma, que ese tropezón no nos.

(Vea también: Taty Flow de ‘La Descarga’ luego de crítica de Breiner: “no esperé que hablara a mis espaldas”)

Sin embargo, Maía le explicó que era un cambio armónico que tenía la canción original. “A diferencia de algunas cosas que dijeron los mentores, creo, sin equivocarme, y que venga el que quiera, que eres uno de los más afinados de este campamento y llévatelo bien en tu cabeza. Qué gran presentación, sigue así, nadie interpreta como tú”, dijo un poco disgustada por el comentario de su colega Santiago, quien, le reiteró que no lo había dicho con la mala intención con la que ella recibió la crítica para su pupilo.

View this post on Instagram A post shared by La Descarga (@ladescargareality)

César Amaya eliminado de ‘La Descarga’

Luego de escucharlos a todos, Marbelle, Gusi y Santiago Cruz se fueron al recinto de las decisiones y llegaron a la conclusión que César Amaya debía abandonar la competencia.