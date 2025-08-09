Eileen Roca Torralvo, exreina de belleza, actriz y modelo colombo-brasileña, ha construido a lo largo de su carrera una imagen pública marcada por la autenticidad y la cercanía con su audiencia.

Reconocida por su versatilidad en la actuación y su presencia en importantes producciones, así como por su paso por el mundo de los reinados, la barranquillera ha sabido reinventarse y ahora realza su figura con cirugía plástica.

Luego de ser coronada como Señorita Colombia en 2006, Eileen tuvo la responsabilidad de representar al país en el Miss Universo 2007, experiencia que consolidó su figura como un referente de belleza a nivel nacional.

Sin embargo, con el paso de los años, su vida personal y profesional ha estado marcada por una evolución natural, especialmente con la llegada de la maternidad, etapa que transformó su cuerpo de maneras que no siempre pudieron ser revertidas con ejercicio o alimentación saludable.

Recientemente, Eileen decidió hablar abiertamente sobre un procedimiento estético integral al que se sometió para recuperar ciertas zonas de su cuerpo que, según explicó a ‘La red‘, habían cambiado de forma irreversible después de sus dos embarazos.

Con total franqueza, la actriz admitió que, aunque mantiene rutinas constantes de entrenamiento, había áreas específicas como el abdomen, la espalda y los senos que no lograba mejorar únicamente con actividad física.

Entre las intervenciones hechas se incluyó una mamopexia, procedimiento que corrige la flacidez y mejora el contorno de los senos, junto con otros retoques en el abdomen y los glúteos. El objetivo, según sus propias palabras, no era alterar su imagen por completo, sino devolverle firmeza y armonía a su figura.

En entrevista con el programa de entretenimiento, Roca explicó que prefería contar la verdad sobre el origen de estos cambios físicos antes que alimentar la idea de que todo se debe a la disciplina en el gimnasio.

“Luego de mis embarazos, mi piel principalmente dejó de ser la misma. Me realicé mamopexia (retiro de exceso de piel con cambio de implantes). Aproveché y mejoré las caderas, porque ni con ejercicio logré mejorar esa flacidez y grasa acumulada. Por último, mejoré la piel del abdomen con tecnologías para pegarla y darle más uniformidad”, detalló.

El costo total de las intervenciones ascendió a 20.000 dólares ($ 80 millones) una inversión que, según la exreina, consideró valiosa porque le permitió recuperar la imagen corporal con la que se siente plena. Para facilitar su recuperación, Eileen viajó desde Miami, ciudad donde reside actualmente, hasta Barranquilla, aprovechando la presencia y apoyo de su madre y su suegra durante el posoperatorio.

La actriz también ha utilizado sus redes sociales para compartir detalles del proceso, desde la preparación hasta la recuperación, con el fin de ofrecer información real a otras mujeres que enfrentan cambios físicos tras la maternidad. Su intención, más allá de mostrar resultados, es brindar un testimonio sincero sobre las opciones que existen y romper el estigma que aún rodea a las cirugías estéticas.

“Algunos me dicen: ‘No necesitabas nada, estabas súper bien’, y también recibo críticas. Pero yo respondo que uno siempre puede mejorar, y si lo quieren llamar vanidad, es como yo me sienta. ¿Qué prefieren, que diga que este cuerpo divino lo logré a punta de pastillas para bajar de peso y estar en el gimnasio? No entiendo por qué satanizan la cirugía plástica”.

Con esta postura, Eileen Roca reafirma que la belleza y el bienestar no dependen exclusivamente del gimnasio o de la genética, sino también de la capacidad de cada persona para reconocer sus necesidades y buscar soluciones que le permitan sentirse segura y cómoda consigo misma. En su caso, la cirugía fue una herramienta para recuperar no solo la estética, sino también la confianza y el equilibrio entre su vida personal y profesional.

