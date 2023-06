A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Eileen Roca les dejó saber a sus más de 1,2 millones de seguidores que está viviendo todo tipo de momentos y sensaciones en en la dulce espera.

En el clip, la ex Señorita Colombia comparó con acciones de personajes animados de Disney y Pixar sus estados actuales, por ejemplo, puso a unos pingüinos evidenciando que así es su forma de caminar ahora, y se identificó con ‘Bruce’ de la película ‘Matilda’ por su forma de comer.

De igual forma, indicó se ve como ‘Gloria’ de ‘Madagascar’ y que sus hormonas están como ‘Tristeza’ de ‘Intensamente’, lo que indica que está sensible y que siente que su barriga está bastante grande ya.

Además, junto al video escribió que está bien sentirse de todas las formas, que es un proceso y reveló que su esposo también está viviendo el carrusel de emociones, pero que para él no estaría siendo fácil.

“Así va mi embarazo, unos días feliz otros no tanto, unos días con toda la actitud, otros no y así. Para que puedan entender este carrusel de emociones y cambios. Ya se imaginarán mi esposo cómo está [emojis de caritas riéndose] porque no me entiende”, aseguró Roca.