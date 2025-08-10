Amparo Grisales es una de las figuras colombianas más reconocidas a nivel internacional, admirada no solo por su belleza, sino también por su talento y carácter.

A lo largo de su extensa trayectoria, la actriz y presentadora ha demostrado que nada la detiene y que, ante cada tropiezo, siempre logra levantarse. Sin embargo, esta vez la metáfora se volvió literal durante el tradicional desfile de la Feria de las Flores en Medellín.

(Vea también: [Video] “No te vas a poner a llorar”: Amparo, cruel con ‘Yo me llamo Martín Elías’)

El pasado domingo 10 de agosto de 2025, la “diva de Colombia” fue una de las invitadas más esperadas del evento, que cada año reúne a miles de asistentes en la Ciudad de la Eterna Primavera.

Lee También

Los seguidores de su trabajo en producciones como ‘Las muñecas de la mafia’ y ‘Yo me llamo‘ aguardaban con entusiasmo su paso por las calles, entre aplausos, saludos y cámaras listas para captar cada instante.

No obstante, mientras caminaba con tacones y un pantalón ancho blanco, saludando con elegancia a la multitud, Amparo sufrió un inesperado percance. Un enredo en su vestuario provocó que perdiera el equilibrio y cayera en plena calle en el desfile de silleteros.

El momento fue grabado por varios asistentes y, en cuestión de minutos, las imágenes inundaron las redes sociales, convirtiéndose en tendencia.

Aunque las burlas no faltaron, para muchos el video fue una muestra real de lo que la artista ha predicado en distintas entrevistas: la importancia de la resiliencia y de seguir adelante sin importar las adversidades. Lejos de dejar que la caída la detuviera, Amparo se levantó con naturalidad, sonrió y continuó su camino como si nada hubiera pasado, recibiendo nuevamente el aplauso del público como toda una diva.

Entre los mensajes de apoyo que se viralizaron, destacaron comentarios como: “Amparo, lo siento, pero tú, como siempre, arriba. Eres una diva y nadie me hará dejarte de admirar”, “¿auién no ha tenido un tropezón en la vida? Lo importante es seguir adelante”, “así es mi reina, nos caemos, nos levantamos y pa’ adelante”, y “vamos, diva”.

Más allá de las reacciones, el episodio dejó claro que Amparo Grisales sigue fiel a su esencia: una mujer fuerte, segura y elegante, capaz de transformar un momento incómodo en una demostración de carácter y estilo.

¿Por qué Amparo Grisales estaba en la Feria de las Flores?

Amparo Grisales fue una de las grandes figuras invitadas por Teleantioquia al Desfile de Silleteros en la Feria de las Flores 2025, en Medellín. La reconocida actriz compartió recorrido con sus colegas John Alex Toro y María Cecilia Botero, protagonistas de la serie ‘Cosiaca’.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Teleantioquia (@teleantioquia)

Entre aplausos y sonrisas, los artistas disfrutaron del colorido y la tradición de este evento que reúne a miles de asistentes cada año. Su presencia no pasó desapercibida, ya que fueron el centro de atención de quienes reconocieron su trayectoria y aprovecharon para saludarlos, tomarse fotos y registrar el momento en redes sociales.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.