Este jueves 3 de abril se vivió un nuevo y dramático episodio de ‘Yo me llamo’, que, muy al contrario a lo que pasó en el capítulo 56, la mayoría de participantes no tuvo una buena presentación.

Qué pasó con Martín Elías en el capítulo 57 de ‘Yo me llamo’?

Justamente era el turno para Martín Elías, favorito de muchos, quien salió al ruedo con ‘La eléctrica’, buscando llenar de energía el escenario, pero resultó desilusionando al jurado.

El imitador, que impactó desde las audiciones con el parecido vocal y físico con el fallecido hijo del ‘Cacique de la Junta‘, no tuvo su mejor noche y, aunque Camilo Cifuentes lo entrenó para no perder la sonrisa, casi llora con el veredicto.

“Hoy no fui adicta a ti”, dijo Amparo Grisales, antes de ser interrumpida por César Escola. “Se nota que no estudiaste, No te vas a poner a llorar, cuidadito. Tómalo con calma. Te estoy jalando las riendas para que frenes un poquito. Entraste desbocadito, desafinaste, las entradas no fueron correctas, no se te entendía”, dijo la ‘Diva’.

César Escola y Rey Ruiz también estuvieron de acuerdo con la actriz sobre la presentación del artista, que tomó las apreciaciones con humildad y se alejó de llevar la contraria a los jurados.

De esta manera, cuando Búfalo entró al escenario para elegir a los sentenciados, el vallenatero quedó en riesgo y tendrá que luchar para seguir en competencia.

Nueva pelea entre Amparo Grisales y César Escola

En este mismo episodio, el argentino se llevó un fuerte regaño porque aprovechó una larga pausa en la intervención de su compañera, para dar su opinión sobre el imitador.

Desde luego, esto molestó a la ‘Diva’, que está acostumbrada a que nadie la interrumpa. Esto desató un momento de tensión entre ambos; aunque el músico dio sus explicaciones, la situación casi se sale de control.

Esto no se presentaba desde varios episodios atrás, donde Escola tuvo que llevarle un detalle para disculparse, ya que el encontronazo entre los dos, en esa ocasión, fue muy fuerte.

¿Quién está detrás de Martín Elías de ‘Yo me llamo’?

En la décima temporada del programa “Yo Me Llamo” (2025), el imitador de Martín Elías, Deyner Jiménez, ha sido protagonista de altibajos que han capturado la atención del público y los jurados. Originario de Zulia, Venezuela, Jiménez, de 26 años, ha impresionado por su notable parecido físico y vocal con el fallecido artista vallenato. ​

Desde su ingreso al concurso, Jiménez se destacó por su interpretación de Martín Elías, ganándose elogios de figuras como Grisales. La jurado resaltó su manejo del color de voz y su energía en el escenario, augurándole un futuro brillante en la música. ​

No obstante, su camino en “Yo Me Llamo” ha estado marcado por desafíos. En una presentación, al interpretar “Se le moja la canoa”, recibió críticas por parte del jurado debido a problemas de afinación y ejecución. Esta retroalimentación generó una reacción inesperada en Jiménez, quien, visiblemente molesto, amenazó con abandonar la competencia si era sentenciado. ​

La actitud de Jiménez provocó una intervención de Grisales, quien le recordó la importancia de la humildad y la disposición para recibir críticas constructivas. La jurado enfatizó que el camino hacia la perfección requiere escuchar y aprender de las observaciones realizada

