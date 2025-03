‘Yo me llamo Martín Elías’ no tuvo la mejor noche en la gala del 6 de marzo debido a la afinación en una parte de la canción de ‘Se le moja la canoa’. A pesar de que el artista se ha ganado el puesto en el selecto grupo de favoritos, la frustración de los comentarios de los jurados le ganó y cuando llegó a la parte de atrás del escenario dijo que no seguiría en la competencia.

“Por estar pendiente de eso no pusiste foco en la voz, entonces la nota aguda era importantísima, la del coro”, reprochó Amparo. Ante esto, el participante afirmó:

“No es fácil ir allá y darlo todo porque ni los artistas que uno está haciendo acá lo dan completo. La verdad es que no me parece justo, entonces no sé si se la quieren poner a uno más difícil, a ver si uno sale más rápido. Estoy muy disgustado, demasiado. Si sigo así y voy a riesgo, no quiero continuar en el programa”. Lo que no sabía es que Grisales lo estaba escuchando y no le gustó ni un poco su actitud.

Lo cierto es que luego de que pasó la tormenta, el artista reflexionó y se pronunció en redes sociales:

“Qué noche tan difícil, familia. Hoy prometo ir con toda como siempre, dejando el alma sobre el escenario, agradezco a todos por cada mensaje de apoyo, todo esto es gracias a Dios, mi familia y todos ustedes”.

Además, añadió que está cumpliendo su sueño, por lo que promete dar todo y no defraudar a los fanáticos.

