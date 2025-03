El protagonista es el imitador del gran Martín Elías, que no tuvo su mejor presentación en la competición de ayer y fue criticado por los jurados, particularmente por Amparo Grisales que le reprochó por no haber terminado bien las notas de la canción ‘Se le moja la canoa’ y, por el baile, terminó casi sin respiración.

Seguido, el maestro César Escola le dijo que la “tonalidad le jugó una mala pasada”. “No llegas a las notas… fue un reto y una prueba muy dura porque tenías que incorporarle un montón de pasos”.

Sin embargo, el jurado también reconoció que el participante hizo una buena puesta en escena, pero vocalmente no fue un buen día.

La también conocida como diva de la televisión colombiana fue más allá le dijo al imitador de Martín Elías que se focalizó mucho en lo que le dijeron en la escuela de reality, pero no en el cuidado de la voz.

“Por estar pendiente de eso no pusiste foco en la voz, entonces la nota aguda era importantísima, la del coro”, reprochó Amparo.

Rey Ruiz, por su parte, reconoció que es el peor día que ha tenido el participante en la competencia.

Ante las críticas, el momento difícil se dio cuando el imitador se fue al camerino, en donde estalló por las críticas y lo expresado por los jurados de ‘Yo me llamo’.

‘Martín Elías’ reconoció que no fue su mejor noche, entre otras cosas, porque es un coro muy difícil el de esa canción.

“No es fácil ir allá (al escenario) y darlo el todo porque ni los artistas que uno está haciendo acá lo dan completo […] La verdad es que no me parece justo, entonces no sé si se la quieren poner a uno más difícil, a ver si uno sale más rápido. Estoy muy disgustado, demasiado. Si sigo así y voy a riesgo, ¡no quiero continuar en el programa!”, dijo el concursante visiblemente molesto por la nominación a la zona de riesgo que, al final del programa se dio.