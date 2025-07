Aunque la gran final de ‘Yo me llamo‘ se transmitió sin contratiempos y con una aparente armonía entre sus jurados, detrás de cámaras se vivió un tenso momento que pocos conocían. Según reveló Graciela Torres, más conocida como ‘Negra Candela’, Amparo Grisales y Rey Ruiz protagonizaron un fuerte enfrentamiento que dejó una marca en el cierre de temporada del exitoso ‘reality’ musical.

Todo comenzó cuando Rey Ruiz, reconocido por su carácter tranquilo y caballeroso, expresó su inconformidad con la elección del ganador de esta edición del programa, quien fue ‘Vicente Fernández‘. Aunque el público no vio nada en pantalla, el incidente ocurrió tras bambalinas, cuando los jurados se encontraban en los camerinos. Allí, Rey manifestó claramente: “No estoy de acuerdo con la elección”. Esto causó una reacción inmediata de Amparo Grisales, quien le respondió tajante: “¿Y por qué no se adapta a las normas que firmó desde el inicio?”.

Pese a la tensión, Rey Ruiz mantuvo su compostura y, con respeto, reiteró su desacuerdo sin levantar la voz. Según quienes estuvieron presentes, el cantante cubano se mantuvo firme en su postura, lo que provocó una discusión fuerte pero breve, en la que incluso se llegó a mencionar que para la próxima temporada se solicitó que él no regresara como jurado, algo que no ha sido confirmado oficialmente por la producción del programa.

Este escándalo cobró fuerza tras el comentario de ‘Negra Candela’ en su espacio radial, donde aseguró que el momento fue incómodo y dejó a varios miembros del equipo impactados, especialmente porque ocurrió justo al finalizar la grabación del último capítulo. Sin embargo, no todos coinciden con esta versión de los hechos.

El periodista Frank Solano, en la misma emisora Olímpica Stereo, desmintió algunos detalles del relato de ‘Negra Candela’. Aclaró que, si bien sí existió una discusión entre los jurados, esta no tuvo lugar al finalizar el programa, sino antes de las galas finales. Además, precisó que se trató de una única pelea y no de un conflicto constante entre ambos durante toda la temporada, como se llegó a especular en redes sociales.

Solano también aseguró que, después de ese momento de tensión, Amparo Grisales reconoció que se había excedido en sus palabras y le ofreció disculpas personalmente a Rey Ruiz. En un gesto de reconciliación y diplomacia, la diva de Colombia incluso le llevó una botella de champaña como símbolo de paz, luego de que alguien del equipo le dijera: “Arregle usted el chicharrón que se armó”.

Además, la elección del ganador del ‘reality’ no fue un capricho individual, sino el resultado de una votación donde el público colombiano eligió al doble perfecto favorito.

Este episodio, aunque no salió al aire, revela que incluso en producciones exitosas y de alta factura como ‘Yo me llamo‘, pueden surgir tensiones y desacuerdos entre sus figuras principales. No obstante, también demuestra que el profesionalismo y la voluntad de conciliar primaron finalmente, permitiendo que el programa llegara a su cierre sin afectar la imagen que proyecta ante el público.

Por ahora, no hay certeza sobre si Rey Ruiz regresará en la próxima temporada. Lo cierto es que su participación, aunque breve, dejó huella no solo por su carisma y criterio musical, sino también por su integridad y firmeza a la hora de defender su opinión.

