Aunque hoy es el gran ganador de ‘Yo me llamo’ 2025, el camino de Víctor Manuel Serna, imitador de ‘Vicente Fernández’, no siempre fue fácil. A lo largo de su proceso en el programa, enfrentó duras críticas, dudas personales y varios intentos fallidos antes de conquistar el escenario con su interpretación del ídolo mexicano.

En su primera aparición en el ‘reality’, durante la edición de 2021, Víctor no logró acercarse al personaje de ‘Vicente Fernández’. Los jurados fueron contundentes y le señalaron una serie de aspectos por mejorar. Amparo Grisales fue directa y sin filtro: “A ver… no tienes las características de Vicente Fernández, no tienes la presentación, el bostezo… por ningún lado está Vicente. Para mí, no te llamas”, sentenció.

Por su parte, Yeison Jiménez le dijo que le hacían falta los graves en su voz, un sello distintivo del artista original. César Escola remató: “Te toca prepararte mucho más. Muchas gracias”. Aquella audición lo dejó mal parado, y su frustración fue evidente.

Pero Víctor Manuel no se rindió. En entrevista para el diario La Patria de Manizales, reveló que ya se había presentado en dos ocasiones anteriores. La primera vez no pasó el filtro porque era menor de edad y el programa no lo permitía. La segunda vez, en una audición en Pereira, tampoco logró superar la prueba frente al jurado. Esa experiencia lo desanimó profundamente.

“Ya no tenía ganas de presentarme otra vez”, contó. “Hablé con mi mamá y ella me decía que para qué lo intentaba, si los jurados eran tan estrictos. Yo ya había perdido la motivación”. Sin embargo, su pasión por la música y el apoyo de quienes creían en él, hicieron la diferencia. “Hablé con mis compañeros del mariachi en Armenia y me dijeron que ya tenía más el físico, que mi voz estaba más madura, que había ganado experiencia. Eso me hizo pensar las cosas”.

Pasaron las audiciones virtuales y Víctor decidió no presentarse. Pero cuando comenzaron las audiciones presenciales, algo cambió. Un impulso inesperado lo llevó a intentarlo una vez más. “Ese día se hacian las audiciones en Pereira, me levanté, fui… y pasé los filtros”. Luego vendría la audición en Bogotá, donde finalmente logró impresionar a los jurados y se ganó un lugar en la competencia.

Desde entonces, su proceso fue de constante crecimiento. Con disciplina, estudio y entrega, fue puliendo su imitación de ‘Chente’ hasta lograr una interpretación que conmovió al público y al exigente jurado. Cada gala fue una nueva oportunidad para demostrar su evolución, y así lo hizo.

Su constancia lo llevó a la gran final junto a imitadores de alto nivel como ‘Paquita la del Barrio’, ‘Gloria Estefan’ y ‘Luis Alfonso’. Y fue en esa noche inolvidable donde se alzó con el título de ‘Yo me llamo’ ‘Vicente Fernández’, ganando no solo el reconocimiento nacional, sino también un premio de 528 millones de pesos.

