Un nuevo reto de la caja misteriosa en ‘Masterchef Celebrity Colombia’ 2025 dejó uno de los momentos más conmovedores de la temporada. Esta vez, los participantes tuvieron que enfrentarse a sí mismos al descubrir que el ingrediente sorpresa no era comida, sino un espejo.

El propósito: inspirarse en su propio reflejo para cocinar un plato que los representara a nivel personal.

Aunque no todos fueron llamados al atril para presentar sus preparaciones, la dinámica tocó fibras emocionales tanto en los concursantes como en el equipo del programa.

En medio del reto, David Sanín decidió involucrar al jurado y a la presentadora Claudia Bahamón en el ejercicio de introspección. Fue entonces cuando la conductora no pudo contener las lágrimas al compartir lo que significa para ella mirarse en un espejo.

Conmovida, Claudia reveló que cada vez que se observa, se agradece por ser una persona transparente, auténtica y por mostrarse tal como es frente a las cámaras. Además, abrió su corazón al contar que ha atravesado momentos difíciles en los últimos meses, pero que ha aprendido a valorar cada obstáculo como una oportunidad de crecimiento.

“Justo hoy me he visto fortalecida por muchas cosas que me han pasado en los últimos meses. Me siento en una zona segura”, dijo, haciendo referencia al respaldo que ha encontrado tanto en el jurado del programa como en su entorno laboral en el Canal RCN.