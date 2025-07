La reconocida modelo y empresaria Elizabeth Loaiza atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida tras la muerte de su padre, Javier Loaiza Betancurt, ocurrida en la noche del pasado 30 de junio. La noticia conmocionó a sus seguidores, quienes desde hace semanas venían acompañando con preocupación la difícil situación de salud que enfrentaba el padre de la caleña.

A través de sus redes sociales, Elizabeth Loaiza ha compartido varios mensajes llenos de dolor y nostalgia, dejando ver el profundo impacto emocional que le ha causado esta pérdida. En uno de los más conmovedores, escribió:

Estas palabras reflejan no solo el vínculo profundo que tenía con su padre, sino también la admiración y gratitud que siempre le expresó en vida. Javier Loaiza era, como ella misma lo dijo, un pilar fundamental en su existencia.

En días pasados, la propia modelo había dado a conocer que su padre había sufrido un accidente casero que derivó en un fuerte golpe en la cabeza, lo que le ocasionó un hematoma cerebral. En un video que publicó en sus redes sociales mientras él permanecía hospitalizado, narró con angustia el estado en el que se encontraba: “Se cayó y se golpeó la cabeza. Dicen los doctores que solo un milagro lo puede salvar. Lo reanimaron, pero el cuerpo no responde.”

“Mi papá tiene un hematoma en la cabeza que está comprometiendo su cerebro. Aunque no ha sido declarado con muerte cerebral, los médicos me dijeron que en cualquier momento su cerebro podría dejar de funcionar y, al hacerlo, también se detendría su corazón. Me advirtieron que le quedan tres o cuatro horas de vida… que de hoy no pasa”, relató la modelo con profunda angustia.