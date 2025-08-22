La periodista Beatriz Helena Álvarez decidió abrir su corazón y hablar sin filtros sobre uno de los capítulos más comentados de su vida: su relación con el actor argentino Marcelo Dos Santos.

Aunque su historia estuvo marcada por reencuentros y segundas oportunidades, el matrimonio terminó siendo tan breve como mediático, dejando en ella aprendizajes profundos sobre el amor, la dependencia emocional y las señales de alerta que muchas veces ignoramos.

(Vea también: Presentadora habría terminado su relación con reconocido actor de la ‘Reina del flow 3’)

Álvarez contó a la periodista Cristina Estupiñán, del pódcast ‘Sinceramente Cris’, que conoció a Marcelo Dos Santos hace más de dos décadas, en un momento en el que jamás imaginó tener algo serio con él.

Lee También

Según relató, desde el inicio intuía que no sería una relación estable, por lo que solía decirle: “Sigue tu camino”. Sin embargo, el destino parecía empeñado en volver a cruzarlos una y otra vez. Con el paso de los años, esa conexión se fue transformando en un vínculo más cercano, aunque ella misma reconoce que siempre mantuvo cierta distancia emocional.

En 2020, Beatriz decidió darle una oportunidad real, pero sin cargar la relación de expectativas. Explicó que lo que más le atraía de Marcelo era su capacidad de vivir el presente, sin ataduras ni etiquetas. “No esperé que fuera el amor de mi vida, simplemente lo dejé fluir”, confesó a Estupiñán.

Aun así, la relación avanzó y, contra todos los pronósticos, en junio de 2024 llegaron al altar. Para la periodista, ese paso no significaba una idealización romántica, sino un acto de confianza. Sin embargo, con el tiempo empezó a notar señales que la hicieron sentir incómoda y ansiosa.

Una de ellas tenía que ver con el pasado del actor: una expareja seguía compartiendo fotos antiguas con él en redes sociales. Aunque Beatriz manifestaba su malestar, Dos Santos solía restarle importancia con frases como: “Eso es cosa de ella”. Para Álvarez, esa actitud representaba una falta de responsabilidad emocional que sembraba dudas sobre la solidez del compromiso.

El quiebre definitivo llegó poco después. Marcelo viajó solo a Bali, y meses más tarde, Beatriz recibió una llamada inesperada: una mujer le aseguró que mantenía una relación virtual con él desde que estaba en ese destino, y que le sorprendía ver que estuviera comprometido públicamente. Lo que más dolió a la periodista fue descubrir que esas conversaciones ocurrían en la misma época en la que él le hablaba de planes de vida juntos.

Cuando lo confrontó, Marcelo admitió los hechos, justificándose con el argumento de no haber querido herir a la otra mujer porque ella “había visto algo especial en él”. Para Beatriz, aquella confesión fue una traición en toda regla, sobre todo porque su relación ya era conocida en los medios y el compromiso estaba expuesto públicamente.

Tras el divorcio, luego de 10 meses de matrimonio, la periodista reconoció que no fue sencillo dar por terminada la historia. Según explicó, los vínculos con personas de perfil narcisista o manipulador provocan una especie de adicción emocional difícil de romper.

“Es como una droga que altera el sistema nervioso. Hay un enganche biológico y emocional que no logras entender de inmediato”, afirmó.

Ese proceso de desapego la llevó a una etapa de reflexión personal. Más allá del dolor, decidió preguntarse por qué había aceptado patrones de abuso y qué lección debía extraer de esa experiencia. En sus propias palabras, se trató de comprender qué mensaje le dejaba la vida y cómo podía transformar ese sufrimiento en un aprendizaje.

Hoy, Beatriz Helena Álvarez asegura estar en un camino de sanación y autoconocimiento, convencida de que cada historia, por más dura que sea, deja enseñanzas valiosas. Su breve matrimonio con Marcelo Dos Santos, aunque fallido, le permitió reconocer la importancia de establecer límites, escuchar su intuición y, sobre todo, no perderse a sí misma en la búsqueda de amor.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.