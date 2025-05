En 2024, el actor argentino Marcelo Dos Santos volvió a casar, esta vez con la periodista y presentadora colombiana Beatriz Helena Álvarez, reconocida por su trayectoria en el programa ‘Señal de la mañana’ de RTVC y su experiencia como ‘coach’ profesional.

Aunque ambos se conocían desde hacía más de veinte años, no fue sino hasta ese año cuando retomaron el contacto, iniciando una relación sentimental que, en apenas tres meses, los llevó al altar. La boda se hizoen una ceremonia privada en Tinjacá, Boyacá.

Sin embargo, a menos de un año de haber contraído matrimonio, el sábado 10 de mayo se conoció la noticia de su separación. Fue la propia Beatriz Helena Álvarez quien confirmó la ruptura en el programa ‘La red’ de Caracol Televisión, explicando que la razón principal fue una infidelidad por parte del actor.

¿Por qué se separaron Betriz Helena Álvarez y Marcelo Dos Santos?

Según relató Álvarez, todo se desencadenó el 30 de marzo, cuando recibió un mensaje inesperado a través de Instagram. La remitente era una mujer que había conocido en el contexto del trabajo de su esposo y que le compartió información que cambió por completo su perspectiva de la relación.

“Me escribió y me contó varias cosas que, por supuesto, cambiaron mi situación. Estás con alguien con quien duermes, vives y entregas tanto… y te das cuenta de que te ha engañado. No tuve otra opción que confrontarlo”, explicó.

La periodista reveló que no era la primera vez que experimentaba una situación similar con Dos Santos. Antes de casarse, también recibió una advertencia por parte de otra mujer. “Me escribió para prevenirme, diciéndome que él estaba con alguien más que se encontraba fuera del país. En ese momento viví momentos de ansiedad, estrés, el cortisol por las nubes… pero confié en el amor”, confesó.

Pese a que él aceptó su infidelidad y prometió que no volvería a ocurrir, Beatriz decidió continuar con la relación, asumiendo su decisión como un acto impulsado por el corazón. Sin embargo, ante la nueva traición, optó por cortar todo vínculo. “No hubo una petición de perdón. Al contrario, me culpó a mí por lo que pasó. Ese fue el momento en que se le cayó la máscara, y me sentí liberada”, expresó.

Con valentía, concluyó: “Me liberé de una historia de 20 años y de un karma que ya no me corresponde”. Su testimonio ha causado múltiples reacciones, dejando claro el dolor que vivió, pero también su fortaleza para cerrar un ciclo con una persona que no le correspondió.

