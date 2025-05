El cantante Pipe Calderón rompió el silencio en ‘La red’ y se pronunció sobre los rumores que han circulado en torno a su suegra, expresando con contundencia el cariño y la gratitud que siente hacia ella. En sus palabras, habló desde el respeto y la emoción, destacando el papel fundamental que tuvo en su vida familiar y desmintiendo especulaciones recientes.

“Siempre me trató con mucho cariño, como si fuera un hijo. Me dio su aval para estar con su hija y, desde ese momento, se convirtió en una segunda madre para mí”, afirmó. Pipe recordó que cuando conoció a su esposa, ambos enfrentaban dificultades económicas, pero su suegra les brindó confianza y apoyo y él también a ella. “Ella no era una mujer que se abriera fácilmente con todo el mundo, pero conmigo fue distinta. Yo asumí el compromiso con mi pareja y con su familia. Siempre quise ayudarla, acompañarla y ser parte de su bienestar”.