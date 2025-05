Luego de su salida de ‘La casa de los famosos’, Yina Calderón ha sido protagonista de varios titulares, no por polémicas en redes, sino por una delicada situación de salud que ha causado preocupación entre sus seguidores.

La ‘influencer’ confesó que deberá ser intervenida quirúrgicamente debido a un problema médico que considera “muy grave”. Aunque no reveló detalles exactos sobre el procedimiento, sí expresó su angustia y temor ante la operación, lo que encendió las alarmas entre sus fans y familiares.

Luego de su reciente eliminación del programa, Yina Calderón no pudo brindar declaraciones a algunos medios de comunicación, visiblemente afectada al enterarse de que su amiga, ‘Epa Colombia’, está en prisión. Aunque en un principio mencionó que se sentía mal, más adelante se conoció que su delicado estado de salud estaría relacionado con los biopolímeros que le fueron aplicados en los glúteos hace un tiempo.

¿Por qué Yina Calderón se someterá a una cirugía?

Yina Calderón reveló que deberá someterse a una nueva cirugía, ya que su salud se ha visto nuevamente comprometida por las secuelas que le ha dejado la intervención con biopolímeros en sus glúteos. “Me encuentro delicada de salud, pero voy a seguir conectada con ustedes porque sé que en cada hogar hay un chismoso. Tengo una bola por los biopolímeros. Yo entro a cirugía mañana o el lunes, mi estado de salud es muy, muy grave”, expresó la influencer visiblemente afectada.

Así se enteró Yina Calderón que su amiga ‘Epa Colombia’ está en la cárcel

Al abandonar definitivamente el set, la empresaria del entretenimiento se reencontró con la realidad del mundo exterior, y entre las noticias que recibió hubo una que la impactó emocionalmente: su amiga Daneidy Barrera, conocida como ‘Epa Colombia’, fue condenada a más de cinco años de prisión y actualmente se encuentra recluida en la cárcel El Buen Pastor.

Este hecho, según relató Yina en el programa ‘Buen día, Colombia’, la dejó devastada. Aseguró que no tenía conocimiento de la situación legal de su amiga mientras estuvo dentro del programa y que enterarse le rompió el corazón. “No puedo creerlo, eso me destruyó. No sabía nada de eso. Yo salí y me encontré con esa noticia tan dura”, declaró entre lágrimas en la emisión.

La relación entre Yina y ‘Epa Colombia’ ha sido una montaña rusa de emociones, con distanciamientos y reconciliaciones públicas, pero siempre marcada por una conexión especial. Por eso, la noticia de la condena de su amiga fue un golpe inesperado justo en un momento personal complejo, en el que Yina también enfrenta sus propios problemas de salud.

Por ahora, la ‘influencer’ se prepara para su operación, mientras intenta asimilar todo lo que ha pasado tras su salida del ‘reality’. Sus seguidores le han enviado mensajes de apoyo y solidaridad, esperando que su recuperación sea pronta y que pronto pueda aclarar más sobre su diagnóstico y el rumbo que tomará su vida después de esta etapa tan difícil.

