La desaparición de Tatiana Hernández, una joven estudiante de Medicina de 23 años, sigue causando conmoción y desconcierto en Cartagena y el resto del país. Tatiana fue vista por última vez el pasado 13 de abril en una zona turística del sector Bocagrande, específicamente en las rocas cercanas a los espolones, y desde entonces no se ha vuelto a tener información sobre su paradero.

Pese a los esfuerzos de las autoridades, familiares y amigos, las circunstancias que rodean su desaparición permanecen envueltas en el misterio. Mientras continúan las labores de búsqueda, en redes sociales han empezado a circular múltiples teorías, algunas de ellas sin fundamentos, que apuntan a su pareja sentimental, David Espitia, como posible implicado. Ante estas versiones, la madre de la joven, Lucy Díaz, alzó su voz en defensa del joven y pidió respeto.

“Me parece muy delicado, irrespetuoso e ilógico lo que están haciendo”, declaró Díaz en entrevista con Caracol Radio, en referencia a los señalamientos que circulan en plataformas como TikTok, Instagram y X (antes Twitter).

“Deben tener algún hallazgo o alguna información que sea real para que se atrevan a decir que él es sospechoso. Simplemente hagan la validación, investigación y den una noticia real”, agregó, haciendo un llamado a no juzgar sin pruebas y a dejar que las autoridades hagan su trabajo.

En medio de la incertidumbre, el caso ha despertado el interés de medios y especialistas esotéricos. En conversación con ‘La red viral‘, medio aliado de Pulzo, la tarotista venezolana Alexandra Vidente compartió una visión inquietante sobre lo ocurrido con Tatiana.

Según la vidente, la joven ya no estaría con vida y su desaparición podría estar relacionada con un crimen pasional.

“Ella no está viva. No se trata de blancas, ni de un secuestro, ni de un atentado contra ella misma. Lo que veo es que fue algo pasional. Tatiana quería dejar a su pareja, aunque aún no se lo había manifestado directamente. Él la estaba cortejando, pero ella ya tenía en mente terminar la relación”, aseguró la vidente con tono firme.