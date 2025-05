El cantante urbano B King decidió alzar la voz y dar su versión sobre la controversia que lo involucra con su exesposa, la DJ Marcela Reyes, y la ‘influencer’ Karina García, actual participante de ‘La casa de los famosos Colombia’.

Luego de que Reyes insinuara en entrevistas pasadas que el artista le fue infiel con Karina García, B King aprovechó una reciente aparición en el matutino de RCN para aclarar los rumores y defender su nombre.

Exesposo de Marcela Reyes dice por qué se terminó la relación

En declaraciones con ‘Buen día, Colombia’, el artista de música urbana rompió el silencio con este tema:

“He tratado de ser medido, y más en este tema, porque soy un caballero y no me gusta hablar mal de una mujer, y menos de alguien con quien compartí momentos bonitos”, aseguró el cantante al inicio de su intervención.

Sin embargo, explicó que el constante matoneo en redes y los señalamientos públicos lo llevaron a romper el silencio.

“Por mucho tiempo me dejé opacar, me quedé callado para no lucir mal, pero ya no puedo seguir guardando silencio cuando están denigrando mi imagen y mi nombre”. B King fue honesto sobre algunos momentos difíciles que vivió en esa relación, incluyendo el consumo de sustancias.

“El único mal hábito que tenía cuando la conocí era fumar marihuana. Ella consumía tusi, y yo no conocía esa droga. Quedé enganchado un tiempo, pero eso es el demonio, bro. Eso hizo que no pudiéramos tener un amor real, limpio, ni vivir en paz. Vivir ahí era un circo”. El artista reconoció que atravesó lo que llamó “años oscuros”, y que finalmente tomó la decisión de terminar la relación.

“Ella me dijo: ‘o haces esto o esto’, pero yo ya no quería estar ahí. Las condiciones eran que yo le dedicara más tiempo a la relación, pero no era sano. Yo sé cuál es su ‘modus operandi’: cuando ve que la ovejita se le va del corral, empieza a destruirla, a denigrar, a hablar e inventar cosas que no son”. B King también habló de su proceso personal y del camino que ha recorrido para superar ese pasado.

“Gloria a Dios, llevo tres años limpio, feliz y respirando paz. Estoy superando la persona que fui hace seis meses, trabajando en mí”.

Expareja de Marcela Reyes dice si le fue infiel a la DJ con Karina García, de ‘La casa de los famosos’

En cuanto al señalamiento puntual de infidelidad con Karina García, fue tajante: “Eso es negativo, Jesús de los ejércitos sabe que lo que ella dice es falso. Eso nunca pasó”.

A pesar de negar cualquier vínculo amoroso o físico con Karina, B King no dudó en reconocer que la influencer vive un gran momento profesional. “Sé que Karina la está rompiendo, le está yendo muy bien, y están aprovechando su visibilidad para difamar. Pero ella no es una amiga, es un peligro, porque tiene poder en redes y lo usa para hacer daño”.

El cantante concluyó su declaración reiterando que todo lo dicho por su exesposa es falso. “Por eso lo digo con claridad, para que lo sepa toda Colombia: es falso, completamente falso”.

Con estas palabras, B King busca poner fin a una controversia que lo ha perseguido por meses y que, según él, afecta no solo su reputación, sino también su paz interior. Mientras tanto, Karina García continúa su participación en el reality, sin pronunciarse públicamente sobre el escándalo.

