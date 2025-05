La reciente polémica entre Marcela Reyes, Karina García y B-King ha captado la atención de los seguidores de la farándula nacional. El tema salió a la luz durante una entrevista en el programa ‘Buen día, Colombia’, donde la reconocida DJ, apodada ‘La reina de la guaracha’, decidió hablar sobre acusaciones que involucran a Karina García y a su expareja sentimental, B-King.

(Vea también: Quién fue el último eliminado de ‘La casa de los famosos’; participantes no lo creían)

Según explicó Marcela Reyes ante las cámaras, recibió información contundente por parte de varias personas que aseguraron haber visto a Karina García y B-King en situaciones que podrían interpretarse como una relación oculta.

“Tuve una conversación con unas personas que me enfrentaron y me contaron cosas. Me hablaron con mucha seguridad y me contaron situaciones que sucedieron con mi expareja y con mi amiga. Me dijeron que mi expareja y mi amiga tenían una relación sentimental a escondidas. Me hablaron de situaciones muy fuertes en las que los vieron en situaciones muy comprometidas”, relató Reyes durante su entrevista del Canal RCN.

El momento resultó aún más relevante debido a la presencia en el estudio de Norma Nivia, quien acababa de salir de ‘La casa de los famosos Colombia’, y fue testigo de las declaraciones hechas en vivo. Sus gestos no pasaron desapercibidos, ya que reflejaron sorpresa ante la magnitud de las acusaciones.

Norma Nivia opinó sobre Karina y la acusación de Marcela Reyes de infidelidad

Norma Nivia, en respuesta a lo sucedido, destacó que durante su estancia en ‘La casa de los famosos’, diversas situaciones similares relacionadas con Karina García salieron a flote. Según la actriz, aunque no conoce personalmente a Karina, durante los tres meses dentro del programa escucharon de varias mujeres que le hicieron advertencias similares.

“A Karina le han pasado muchas cosas así. Yo no la conozco, pero en estos tres meses han llegado una cantidad de mujeres a decirle lo mismo. ¿Allá no llegó Laura García? Y también Marilyn Oquendo. Como que muchas veces ha tenido problemas de esos”, expresó la artista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por EL CHISMOSO COL (@elchismosocol)

(Vea también: Hermana de Mateo reaccionó y respondió a disculpas de Norma por ‘maltrato’ en ‘LCDLF’)

Norma recordó cómo desde las primeras semanas dentro del ‘reality’, este tipo de comentarios giraban en torno a Karina García. Incluso mencionó los nombres de otros participantes, como Sofía Avendaño, quienes también hicieron referencia a temas similares.

Norma Nivia opinó sobre encuentro entre Marcela Reyes y Karina García en ‘La casa de los famosos’

Sin embargo, Nivia fue enfática en aclarar que nunca presenció ni demostró ninguna conducta comprometedora, y que su opinión se basa únicamente en lo escuchado dentro de la casa. Las redes sociales reaccionaron rápidamente al episodio, generando todo tipo de comentarios y especulaciones.

Las lágrimas vistas tanto en Karina como en Marcela, al reencontrarse en una fiesta dentro del ‘reality’ causaron nuevas interpretaciones entre los seguidores. Según Nivia, ella percibió la emotividad del momento como una muestra de afecto y nostalgia, y no necesariamente como indicio de conflictos o traiciones.“Yo sí vi ese día que Karina tenía el ojo aguado y que Marcela también lloraba, pero yo en lo que pensé fue: no, eso es que se adoran y se hacen mucha falta. La inocencia de la ignorancia”, comentó entre risas.

(Vea también: Norma Nivia respondió por qué Mateo está tan acabado en ‘LCDLF’: “No soy bruja”)

Sin duda, la supuesta infidelidad por parte de B-King siegue siendo protagonista en redes sociales, sobre todo luego de que el artista se pronunciara y defendiera a Karina García con una frase bastante directa sobre la situación:

“La vida de una persona no se puede manchar por presunciones que no reposan en el conocimiento de la verdad”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por rastreando famosos (@rastreandofamosos)

* Pulzo.com se escribe con Z