El ‘reality’ ‘La casa de los famosos Colombia’ continúa dando titulares, y esta vez una revelación de la DJ y empresaria Marcela Reyes ha puesto los reflectores sobre Karina García, una de las concursantes más visibles del programa.

En una entrevista transmitida el 5 de mayo de 2025 en ‘Buen día, Colombia’, de Canal RCN, Reyes confirmó que García mantuvo una relación amorosa con su exesposo, B-King.

Según Marcela, este vínculo incluyó episodios comprometedores que fueron presenciados por terceros, desatando un revuelo que ha avivado las discusiones en redes sociales sobre el pasado de la ‘influenciadora’ paisa.

Durante la conversación, Marcela, figura destacada de la música electrónica, abordó con franqueza los rumores que han circulado durante años.

Explicó que tenía sentimientos encontrados cuando ingresó a ‘La casa de los famosos porque le habían llegado comentarios sobre una infidelidad de su expareja con su amiga Karina García.

“Me contaron muchas situaciones que habían sucedido con mi expareja y con mi amiga. Que mi expareja y mi amiga tenían una relación sentimental a escondidas. Me hablaron de situaciones muy fuertes en las que los habían visto muy comprometedoras. Me dio muy duro, pero me llegan más y más personas, mensajes”, afirmó Reyes, insinuando que el romance ocurrió en un momento de vulnerabilidad tras su divorcio.

Marcela Reyes ingresó a ‘La casa de los famosos’

Aunque dejó claro que no busca alimentar conflictos, Marcela admitió que le sorprendió ver a Karina en el ‘reality’:

“Traté de ser lo más profesional posible cuando entré a la casa, tenía muchas restricciones, por eso fue que no me pude comunicar muy bien”. Concluyó.

La revelación surgió cuando los presentadores preguntaron a Marcela sobre las especulaciones que han rondado en redes sociales. Según la DJ, testigos de su entorno en Medellín confirmaron haber visto a Karina y B-King, quien sería el involucrado por las fotos que tienen la nota periodística.

“No es un invento mío, es algo que muchos saben”, aseguró, enfatizando que su intención es aclarar un episodio del pasado, no causar controversia. Reyes también destacó su enfoque actual: luego de la separación, decidió priorizar su carrera musical y la crianza de su hijo Valentino, dejando atrás cualquier resentimiento ligado a su expareja o su vida sentimental.

En el contexto de ‘La casa de los famosos’, Karina García se ha consolidado como una figura central, especialmente por su romance con Altafulla, que ha despertado tanto apoyo como críticas en los televidentes.

La pareja, conocida por momentos apasionados en el cuarto fuego, ha enfrentado cuestionamientos de compañeros como Yina Calderón, quien los acusó de actuar de manera irrespetuosa. Las declaraciones de Marcela han añadido un nuevo ingrediente al drama, con usuarios en X debatiendo si este capítulo del pasado podría afectar la percepción del público sobre Karina.

“Esto le da un giro inesperado a su historia en la casa”, escribió un seguidor, mientras otros defendieron a García, argumentando que su vida privada no debería definir su paso por el ‘reality’.

Dado que los participantes están aislados del mundo exterior, Karina aún no ha respondido a estas afirmaciones. Sin embargo, el impacto de las palabras de Marcela es innegable, alimentando especulaciones sobre cómo este escándalo podría influir en la dinámica de la competencia, donde García compite por un premio de 400 millones de pesos.

Marcela, por su parte, reiteró que no busca enfrentamientos y que su comentario responde a un deseo de transparencia: “Estoy enfocada en mi presente, no en el pasado”, afirmó, subrayando su compromiso con su bienestar y proyectos profesionales.

