Irán e Israel se acusaron el martes mutuamente de haber vulnerado la tregua anunciada apenas unas horas antes por el presidente estadounidense, Donald Trump, para supuestamente poner fin a doce días de guerra entre estos dos archirrivales en Oriente Medio.

Pero poco después de que Trump dijera que el alto al fuego entraba en vigor, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, denunció la detección de dos misiles iraníes y prometió que su país iba a “responder con fuerza”.

El ejército iraní desmintió el lanzamiento de misiles en “las últimas horas” y, seguidamente, acusó de su parte a Israel de haber atacado su territorio después del anuncio de la tregua.

Lee También

Trump, que el domingo implicó a Estados Unidos en el conflicto al bombardear tres instalaciones nucleares iraníes, anunció en la noche del lunes que Irán e Israel habían alcanzado “un alto al fuego total y completo”.

Según Trump, el pacto debía entrar en vigor a las 04H00 GMT.

En las horas previas a ese plazo, ambos países intercambiaron ataques aéreos que causaron cuatro muertos en el sur de Israel y nueve en el norte de Irán.

(Vea también: [Video] Petro mandó mensaje a Trump luego de ataques a Irán y dijo que afectará a Colombia)

Poco después de las 04H00 GMT, Trump publicó nuevamente en su red social que “el alto el fuego ya está en vigor”. “¡Por favor no lo violen!”, advirtió.

Pero el punto más álgido llegó en la mañana de este martes, antes de subirse a un avión. El presidente estadounidense señaló que Israel e Irán “no saben qué carajo están haciendo”, en un evidente tono de molestia.

Así apareció frente a los medios de comunicación:

Donald Trump: “They don’t know what the fuck they’re doing”

Actually…neither Israel or Iran respect you or Marco Rubio or anyone in your government and that’s why they broke your BS cease fire.pic.twitter.com/FqcyFdsapY

— Don Winslow (@donwinslow) June 24, 2025