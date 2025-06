Durante su visita a Medellín este sábado 21 de junio, el presidente Gustavo Petro aprovechó una concentración masiva en la Plazoleta de La Alpujarra para pronunciarse sobre el reciente ataque aéreo de Estados Unidos contra tres instalaciones nucleares en Irán.

En un discurso cargado de simbolismo, Petro no solo promovió su agenda de Pacto por la Paz Urbana y la reforma laboral, sino que también elevó su voz en el escenario internacional, condenando el bombardeo y advirtiendo sobre sus graves consecuencias globales.

Pocos minutos después de que Donald Trump confirmara los bombardeos, Petro aseguró lo siguiente:

“Trump dice que acaba de atacar tres plantas nucleares en Irán. En Irán no hay desarrollo de plantas nucleares. Pensaba un desarrollo pacífico, pero ese hecho incendia el Medio Oriente y no solo afecta el Medio Oriente, sino a todos nosotros acá [en Colombia]”, aseguró el mandatario ante los asistentes.

Acá, un video que muestra lo que dijo el mandatario:

El presidente llamó a un “grito unificado de la humanidad” por la paz, exigiendo “de tú a tú y sin bajar la cabeza” un cese a las hostilidades.

Petro subrayó que el conflicto en Oriente Medio, exacerbado por el ataque estadounidense, podría tener repercusiones económicas y sociales en países como Colombia, especialmente por la posible interrupción del suministro de petróleo y el aumento de los precios de los combustibles.

La visita a Medellín, sin embargo, no estuvo exenta de controversias. El evento desató un enfrentamiento político con el alcalde Federico Gutiérrez, quien acusó a Petro de usar la ciudad como plataforma para “agitar” en lugar de construir soluciones conjuntas para problemas locales como la seguridad, la salud y la infraestructura.

El ataque al que se refirió Petro fue confirmado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de su red social Truth Social, donde lo calificó como un “éxito total”.

Según reportes internacionales, bombarderos B-2 de la Fuerza Aérea estadounidense atacaron las instalaciones nucleares de Fordow, Natanz e Isfahán, utilizando bombas antibúnkeres GBU-57 de 13,600 kg, diseñadas específicamente para destruir complejos subterráneos fortificados.

Trump aseguró que todos los aviones regresaron sin incidentes y urgió a Irán a “poner fin a la guerra” y buscar la paz. Sin embargo, el gobierno iraní calificó el bombardeo como una “agresión injustificada” y advirtió sobre posibles represalias, incluyendo ataques a bases estadounidenses en la región o el cierre del estrecho de Ormuz, lo que podría disparar los precios del petróleo a nivel global.

Acá, el mensaje de Trump:

Trump announces attack on Iran. No congressional approval. At the hands of the self-proclaimed "anti-war" president. pic.twitter.com/SgeJgwrusZ

— Brian Tyler Cohen (@briantylercohen) June 21, 2025