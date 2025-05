El capítulo de ‘La casa de los famosos’ de este domingo 4 de mayo estuvo bastante fuerte y emocionante, ya que desde el ‘brunch’ se presentaron enfrentamientos, pero luego en la placa de posicionamiento todo se escaló mucho más.

(Ver también: Yina Calderón amenazó a Karina García en ‘La casa de los famosos’: “Los dejo en evidencia”)

De hecho, el momento más tenso fue cuando Yina Calderón se le posicionó a Altafulla, ya que le dijo muchas palabras hirientes y en un momento hasta se metió con su sueño de la música, lo cual fue incluso hasta irrespetuoso porque es el trabajo del artista.

Sin embargo, el cantante no se dejó desanimar, sino que siempre se mostró optimista al momento de la eliminación y por eso fue uno de los más votados por las personas para que regresara a competencia.

Y es que cuando estaban parados en la placa de nominación, Marcelo Cezán y Carla Giraldo anunciaron que Altafulla fue el segundo en salvarse, por lo que comenzó a gritar y saltar de la emoción.

Sin embargo, antes de salir de ese cuarto se despidió de Norma, de ‘la Jesuu’ y finalmente de Yina, pero a esta última le tocó la cara en un acto, dice ella, de provocación. Este fue el momento en cuestión:

Me preocupa como a altafulla se le esta pegando la mentira y el sueltame de Karina, el man si la toco, cuando el dijo que no la toco hasta llegue a pensar que no lo hizo. #LaCasaDeLosFamososCol#LaCasaDelLosFamososCol2 pic.twitter.com/lKVePOB5yQ

— Maria Paz (@MariaPeace08) May 5, 2025