La reconocida DJ Marcela Reyes sorprendió recientemente al abrir su corazón en una entrevista, dejando atrás cualquier ambigüedad sobre su fría reacción hacia Karina García durante su visita a ‘La casa de los famosos Colombia’.

Aunque en el pasado ambas compartía una sólida amistad, los últimos acontecimientos han dejado claro que algo se quebró entre ellas. Todo comenzó cuando Marcela fue invitada a una de las fiestas dentro del ‘reality’ del Canal RCN. Su presencia provocó gran expectativa entre los fanáticos, especialmente porque dentro del grupo de participantes estaba Karina García, modelo paisa y antigua amiga cercana de la DJ.

(Vea también: Quién es el papá del hijo de Karina García: un cantante de Medellín menor que ella)

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el evidente distanciamiento entre las dos, lo cual desató una ola de comentarios en redes sociales. Para muchos, fue notorio que la relación entre ambas ya no era la misma, y la frialdad en el saludo fue solo una señal más de la tensión que existía.

Marcela Reyes confirmó que Karina García, de ‘La casa de los famosos’, se metió en su matrimonio

Días después, en una entrevista concedida al programa ‘Buen día, Colombia’, de RCN, Reyes decidió contar su versión de los hechos y explicó el motivo por el cual se alejó de Karina García.

Según reveló, todo se debe a una dolorosa situación del pasado que involucra a su exesposo, el también cantante B King, y a la modelo paisa. Marcela aseguró que recibió múltiples mensajes y testimonios de personas cercanas que le contaron sobre una supuesta relación sentimental entre B King y Karina, mientras ella aún mantenía una relación con el artista.

“Muchas personas me contaron cosas que había sucedido entre mi expareja y mi amiga. Me hablaron de situaciones muy comprometedoras en las que los vieron juntos. Me dolió muchísimo, pero cada vez llegaban más mensajes y más personas confirmando lo mismo”, expresó la artista visiblemente afectada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Buen Día Colombia (@buendiacolombia)

Estas revelaciones la llevaron a enfrentar la situación y, desde entonces, marcó distancia con la modelo. La confesión de Reyes se viralizó rápidamente en redes sociales y medios digitales, causando cientos de reacciones. Poco después, B King también decidió pronunciarse a través de su cuenta de Instagram.

En una publicación cargada de indirectas, el cantante defendió su nombre y arremetió contra Reyes, acusándola de “armar un circo” en su contra.

“La vida de una persona no se puede manchar por presunciones que no tienen fundamento en la verdad. La maldad y su circo…”, escribió B King, acompañando su mensaje con varios emojis de payasos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rechismes (@rechismes)

Muchos interpretaron esto como una respuesta directa a las declaraciones de la DJ y una negación de las acusaciones en su contra. En medio de esta polémica, los internautas no tardaron en dividirse. Algunos defienden a Karina y aseguran que todo esto podría ser una estrategia mediática para impulsarla dentro del ‘reality’.

Lee También

Otros, por el contrario, respaldan a Marcela y afirman que su testimonio es creíble, sobre todo porque no es la primera vez que atraviesa una situación similar. Entre los comentarios más destacados en redes se leen frases como: “No es el marido mío, entonces no tiene por qué importarme, sigo siendo team Karina”; “pasado es pasado, entonces no me harán odiarte”; “que le lleven un congelado a Karina García, Jefe que estamos esperando”; “yo creo que es una estrategia de Marcela para ayudar a la amiga”; y “le creo a Marcela, se la hicieron una vez, dos veces no capan al toro y la boleteó”.

Finalmente, Marcela Reyes expresó que, pese al dolor y la confusión, intentó mantener la compostura durante su ingreso a ‘La casa de los famosos‘. “Traté de ser lo más profesional posible. Tenía muchas restricciones, por eso no me pude comunicar muy bien. Antes de entrar, lloré en el camerino, pero al salir al escenario respiré profundo y decidí dejarlo atrás”, concluyó la DJ.

* Pulzo.com se escribe con Z