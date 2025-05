La segunda temporada de ‘La casa de los famosos’ ha sido centro para encuentros y desencuentros. Así como han nacido enemistad, lo ha hecho el amor.

Una de las relaciones más comentadas ha sido la de Norma Nivia, de 45 años, y Mateo Varela, conocido como ‘Peluche’, de 31 años. Su romance, marcado por momentos de pasión, tensiones y un controvertido cambio físico de Peluche, ha captado la atención de los televidentes, levantando tanto apoyo como críticas en redes sociales.

La salida de Norma el 4 de mayo de 2025, justo antes de alcanzar el ‘top’ 10, dejó a ‘Peluche’ visiblemente afectado y avivó el debate sobre su vínculo y las percepciones del público. Desde el inicio del ‘reality’, la química entre Norma y ‘Peluche’ fue innegable.

A pesar de las diferencias de edad (14 años) y estatura (Norma mide 1.79 m, mientras que ‘Peluche’ 1.63 m), su conexión emocional se fortaleció con gestos románticos, como cenas organizadas por ‘Peluche’ y besos apasionados que encendieron las cámaras 24 / 7.

Sin embargo, la relación no estuvo exenta de conflictos. Un punto de inflexión ocurrió cuando el modelo, como parte de un reto del grupo ‘los Lavaplatos’, decidió raparse la cabeza, un cambio drástico que desató una reacción visceral de Norma.

La actriz no ocultó su desagrado, lanzando comentarios como: “Menos mal tiene cara bonita, porque si no, hubiera quedado inmundo. Se ve como enfermo, con los pómulos salidos”. Estas palabras, reveladas en la tercera función de cine el 15 de abril, causaron una ola de críticas hacia Norma por lo que muchos consideraron un trato despectivo hacia su pareja.

Las redes sociales, especialmente X, se convirtieron en un campo de batalla y algunos usuarios señalaron que Norma ejercía una presión emocional constante sobre ‘Peluche’.

La relación también enfrentó cuestionamientos sobre su autenticidad. La periodista ‘la Negra Candela’ sugirió que el romance podría ser una estrategia del modelo para ganar relevancia, citando su historial de amoríos en ‘realities’ como ‘El poder del amor’.

Estas especulaciones se reforzaron con las declaraciones de José Rodríguez, exconcursante, quien calificó la relación de “tóxica” y señaló inestabilidad en la dinámica de la pareja. La hermana de ‘Peluche’, Melissa Varela, también expresó preocupación durante una dinámica de congelados el 25 de marzo, instando a su hermano a enfocarse en la competencia y no en el romance, lo que muchos interpretaron como una crítica velada a Norma.

Lo cierto es que ahora que Norma Nivia salió del programa, aprovechó para aclarar varios asuntos que le causaban inquietud. Durante una entrevista con Santiago Vargas, periodista de RCN, respondió a quienes la señalaban como la causa principal del cambio físico de Mateo.

“Eso es mentira, yo no chupo energía, no soy una bruja realmente. Simplemente, se adelgazó porque Mateo, en su vida real, come el triple de lo que estamos comiendo en la casa, ahí comemos muy mal. Una persona que desayuna seis huevos está comiendo medio huevo. Entonces por eso adelgazó, no tiene nada que ver conmigo. Sin mí hubiera estado igual de flaco. Al revés, yo todos los días le decía que era un papacito divino”, afirmó Nivia.

En el mismo espacio aprovechó para decir que sí iba a continuar con él, pero todo dependería de su comportamiento dentro de ‘La casa de los famosos’. También confesó en el ‘After’, con Karen Sevillano y Vicky Berrío, que sentía un amor real por Peluche, a pesar de haber descartado inicialmente a hombres de menor estatura.

Reacción de ‘Peluche’ por la salida de Norma Nivia de ‘La casa de los famosos’

Sin duda, la salida de la actriz dejó con el corazón destrozado al modelo, quien no supo qué hacer, sino poner su cabeza en la pared, demostrando la desesperación de no volver a ver a su pareja hasta que salga.

Varios televidentes nombraron estar preocupados por su salud mental, entendiendo que la pareja estaba junta todo el tiempo.

