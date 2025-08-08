Una tensa situación se vivió en la mañana de este viernes 8 de agosto en la Penitenciaría El Bosque, ubicada en Barranquilla, después de que se presentara un motín que incluyó un incendio dentro del centro carcelario.

(Vea también: Recluso apareció calcinado en su celda y hecho despierta dudas; había ganado caso al Inpec)

De acuerdo con información entregada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y citada por El Heraldo, el desorden empezó en el Bloque B, cuando los reclusos se opusieron a un procedimiento rutinario de registro y control a primera hora del día.

#Atención 🚨🚨🚨 a esta hora se registra un incendio en el interior de la cárcel del Bosque de Barranquilla, varios disparos se han escuchado dentro del penal. Noticias en desarrollo. pic.twitter.com/8hnOWFoiS8 — BERNARDO SANABRIA (@BERNARDOSANABRI) August 8, 2025

Según lo informado por el medio mencionado, los internos intentaron evitar el ingreso del personal de vigilancia prendiendo fuego a varias colchonetas que se encontraban en las celdas del patio 1, conocido como patio social. Las llamas provocaron una emergencia que fue controlada minutos después, sin que se reportaran heridos o mayores daños.

“Los internos no querían hacer el procedimiento, prenden unas colchonetas para evitar el ingreso de algunos elementos y de la guardia. Sin embargo, se retomó el control”, declaró un funcionario del Inpec a medios locales.

La acción fue contenida por el personal del penal y la situación fue estabilizada sin comprometer la seguridad del centro.

En apoyo a las labores de control, dos máquinas del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla llegaron al lugar para atender la emergencia. El humo, que salía desde las instalaciones del penal, fue visible desde los alrededores del barrio El Bosque y fue grabado en varios videos que circulan en redes sociales.

Finalmente, las autoridades carcelarias confirmaron que no hubo lesionados ni fugas luego del incidente. El orden fue restablecido rápidamente y el procedimiento se completó con normalidad después del incidente. Si bien la situación no pasó a mayores, encendió nuevamente las alertas sobre la tensión que se vive en algunos centros penitenciarios del país.

La cárcel El Bosque es una de las penitenciarías con mayor índice de hacinamiento del país. Datos del Inpec indican que alberga a unas 1.487 personas, pese a que su capacidad es de solo 640, lo que representa un hacinamiento del 232 %.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.