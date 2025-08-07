Fuerza Regida es una de las bandas más escuchadas de los últimos años. Sus canciones tienen millones de reproducciones y llegaron de Bogotá con conciertos completamente vendidos.

Ahora, pisan la capital antioqueña y están listos para sorprender no solo a sus fanáticos paisas, sino a todos los turistas que normalmente llegan a vivir la Feria de las Flores.

Fuerza Regida habló con Pulzo mientras iban de camino a Medellín. Felices, con el corazón dichoso de estar en Colombia y sobre todo emocionados por sorprender a sus seguidores, o por ejemplo a mi, que los veo por primera vez en un escenario.

Lo primero que contaron es que llegar a este país les llena el alma, pues consideran que Colombia es su casa, teniendo en cuenta el recibimiento que han tenido a lo largo de estos años de carrera.

Ya han tenido la oportunidad de estar cerca a artistas colombianos y además de admirar su trabajo, consideran a varios como amigos, entre esos Manuel Turizo. Llegar a Medellín los hace sentir incluso más emoción precisamente por estar en, la que es considerada ahora, una de las capitales de la música urbana y popular.

“Colombia siempre ha sido uno de los lugares que nos ha apoyado siempre y esta vez que estuvimos en Bogotá nos sentimos en casa y la verdad no esperamos nada menos de Medellín“, afirmó Khrystian Ramos.

Fuerza Regida llevará sorpresas a Súper Concierto en la Feria de las flores

Lo cierto es que la banda contó que viene con dos invitados de calidad, con quienes tiene ya colaboraciones y que, sin duda, se llevarán la mirada de las miles de personas que estarán en el Estadio Atanasio Girardot.

“Vamos a estar en Medellín con Chuyin y Jorsshh, los dos nos van a acompañar“, contó Moises López.

Además de eso, contaron que no tienen colaboraciones en mente con algún artista colombiano, pero por supuesto están esperando el momento adecuado para lograr llevar dicho junte.

“Siempre estamos abiertos a trabajar con nuestros amigos colombianos“, terminaron por decir los artistas que, sin duda, están dichosos de ofrecer lo mejor de su repertorio en una de las fiestas nacionales más importantes.

Dónde comprar las boletas para el Súper Concierto de la Feria de las flores en Medellín

Si usted está planeando venir a Medellín, o ya se encuentra en la ciudad, uno de los planes infaltables debe ser el Súper Concierto, en el que estará no solo Fuerza Regida, sino también Juan Luis Guerra, Juanes, Blessd, entre otros.

Se llevará a cabo en el Estadio Atanasio Girardot y podrá conseguir la boletas en Tuboleta.com

