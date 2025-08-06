El legendario salsero Bobby Cruz golpeó al mundo de la música tras publicar un mensaje en su cuenta de Instagram donde da por confirmada la muerte de Eddie Palmieri, uno de los íconos indiscutibles de la salsa y el jazz latino.

“Hoy con mucho pesar confirmo que el gran Eddie Palmieri se nos fue. Ya nada puede ser igual en la música. De los grandes, el más grande”, escribió Cruz en sus redes sociales, acompañado de un mensaje de solidaridad para la familia del pianista.

Palmieri, reconocido por su virtuosismo en el piano y su legado como innovador del sonido salsero, es una figura central en la historia de la música latina. Su nombre ha estado ligado a agrupaciones emblemáticas y a colaboraciones con artistas fundamentales del género.

Qué se sabe de la muerte de Eddie Palmieri

Hasta el momento, no hay un pronunciamiento oficial por parte de familiares o representantes del músico que confirme la noticia, aunque el mensaje de Bobby Cruz ha provocado una ola de reacciones en redes sociales por parte de fanáticos y colegas.

El mensaje del cantante puertorriqueño, que compartió escenario en varias ocasiones con Palmieri no solo se configura como un anuncio de una pérdida personal, sino de un golpe profundo para la música latinoamericana.

