Se cumplen 12 años desde aquel 22 de diciembre que paralizó a Colombia con la noticia de la muerte de Diomedes Díaz. Sin embargo, para los trabajadores y seguidores de Olímpica Stereo Bogotá, el ‘Cacique de La Junta’ parece negarse a abandonar el lugar donde su voz sigue siendo ley. Un reciente especial paranormal ha vuelto a encender el debate: ¿es posible que el artista siga presente en la cabina de la emisora más popular del país?

Un aroma inexplicable en el aire

El relato que ha dejado a muchos con la piel de gallina ocurrió durante la celebración de un cumpleaños del artista. Integrantes del equipo de la emisora, liderados por la reconocida locutora y directora Dalia Bernal, reportaron un fenómeno sensorial imposible de ignorar: un intenso y repentino olor a jazmín que inundó la cabina de transmisión en Olímpica Stereo.

En la cultura popular y diversas creencias espirituales, los aromas florales dulces suelen asociarse con presencias del “más allá” que intentan manifestar su bienestar o permanencia en lugares donde fueron profundamente amados.

Dalia Bernal, quien compartió innumerables anécdotas en vida con el ídolo vallenato, ha sido testigo directo de estas sensaciones. En un documental especial, Bernal relata no uno, sino dos episodios donde la energía de Diomedes pareció manifestarse de forma física.

“Estaba con Eunice y sentimos un fuerte olor a flores de jazmín, pero no dijimos nada al aire, todo fue en la silla donde él se sentaba“, mencionan fuentes cercanas a la producción.

Para intentar dar una explicación a este fenómeno, el especial contó con la participación de un panel de expertos:

El parapsicólogo: Edwin Ocampo analizó la teoría de la “impregnación energética”, sugiriendo que las almas de figuras tan icónicas pueden permanecer en espacios donde recibieron grandes descargas de afecto y donde su legado se mantiene activo diariamente.

La tanatóloga y angeóloga Jennifer Gómez hizo una sesión de conexión energética dentro del estudio, buscando entender si Diomedes sigue “amañado” en la emisora o si simplemente se trata de un rastro de su esencia que se activa en fechas especiales.

¿Un ícono que se niega a partir?

El documental realiza un recorrido detallado por la cabina, capturando momentos de tensión cuando objetos parecen moverse o la temperatura cambia sin explicación lógica. El aniversario número 12 de su partida ha servido como el marco perfecto para que los fanáticos se pregunten: ¿Los artistas mueren realmente o habitan por siempre en la frecuencia que los mantiene vivos?

Hoy, la voz de Diomedes Díaz sigue sonando con la misma fuerza que hace una década, pero tras estos testimonios, queda en el aire la duda de si, cada vez que suena un éxito en Olímpica, el Cacique está allí mismo, acomodando su micrófono y sonriendo a su “fanaticada”.

