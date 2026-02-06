La elección de Paloma Valencia como candidata del Centro Democrático no cayó bien en todos los sectores del uribismo. Una de las voces más incómodas ha sido la de la senadora María Fernanda Cabal, quien aspiraba a representar al Centro Democrático en las elecciones de 2026, pero fue vencida en la medición interna.

Cabal ha dejado ver su inconformidad con un proceso que, a su juicio, no reflejó de manera plena el sentir de la militancia. En distintos escenarios ha cuestionado dicho proceso y su esposo, José Félix Lafaurie, publicó un documento con 32 puntos en los que expresan sus diferencias.

En entrevista con Noticias Caracol, Paloma Valencia dejó ver que su relación con Cabal quedó profundamente afectada por los resultados de la medición en la que fue elegida candidata del Centro Democrático.

Cuando le preguntaron sobre si habían tenido la oportunidad de conversar al respecto, fue tajante. “Siguiente pregunta”, respondió. El periodista insistió y le preguntó: “¿No ha conversado con ella?, a lo que ella respondió de nuevo: “Siguiente pregunta”.

Sin embargo, el periodista no pasó el tema por alto y la indagó con más precisión sobre si había conversado con Cabal luego de que se conociera su derrota en la medición y, solo en ese momento, entregó detalles.

“La verdad no estoy preocupada por peleas internas ni nada por el estilo. Este partido está listo para las elecciones. Necesitamos que la ciudadanía vea que este partido ha sido oposición a este Gobierno desde el principio”, contestó Valencia.

Sobre las dudas que ventiló Lafaurie en una carta que revelaba la inconformidad de Cabal, Valencia respondió: “Ella tiene sus dudas y se las han contestado todas. ¿Por qué cinco encuestadoras distintas dicen lo mismo?”.

