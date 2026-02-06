El asesinato de Santiago Gallón Henao en territorio mexicano desató un fuerte cruce de mensajes entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que rápidamente trasladó el caso del plano judicial al debate político.

Gallón Henao, señalado como capo del narcotráfico, había adquirido notoriedad internacional en la década de los noventa, cuando su nombre fue vinculado al asesinato del defensor de la Selección Colombia Andrés Escobar, ocurrido en Medellín tras el Mundial de Estados Unidos 1994.

Petro sacó pecho por el caso de Santiago Gallón

Luego de conocerse la muerte de Gallón en México, el presidente Gustavo Petro publicó varios mensajes en los que recordó antiguos señalamientos y vinculó el nombre del exmandatario Álvaro Uribe Vélez con una propiedad mencionada en investigaciones previas sobre estructuras paramilitares en Antioquia.

Las declaraciones del jefe de Estado provocaron una respuesta inmediata de Uribe, quien rechazó de manera tajante cualquier relación con Gallón Henao y acusó a Petro de usar el episodio como una forma de ataque político.

Presidente Petro ahora se va a desquitar conmigo por lo mansurrón que Ud fue con el Presidente Trump. No conocí a Santiago Gallón, no tuve negocios con él. Muchos parecidos tienen Cepeda y Ud, no les importa mentir. pic.twitter.com/mYPmIz9QcX — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) February 6, 2026

“El presidente Petro ahora se va a desquitar conmigo por lo mansurrón que fue con el presidente Trump. No conocí a Santiago Gallón, no tuve negocios con él. Muchos parecidos tienen Cepeda y Ud, no les importa mentir”, escribió el exmandatario.

Petro respondió recordando un debate que, según dijo, adelantó en el Senado en 2007 sobre el paramilitarismo en Antioquia, en el que mencionó a Santiago Gallón como integrante de la ‘convivir El Cóndor’, junto a alias ‘El Tubo’, quien habría sido coordinador del Bloque Metro.

Qué dijo Petro sobre Santiago Gallón

En su mensaje, el presidente sostuvo que dicha estructura operaba en cercanías de la hacienda Guacharacas, propiedad de Álvaro Uribe Vélez, y afirmó que en ese lugar se entrenaban paramilitares.

También señaló que la Convivir El Cóndor fue decretada durante la gobernación de Uribe, recibió armas oficiales y posteriormente se disolvió en el Bloque Metro, que más tarde fue exterminado por el bloque Central Bolívar.

Petro también reiteró que Santiago Gallón asesinó a Andrés Escobar en una discoteca de Medellín, hecho que, según afirmó, deterioró la imagen internacional del país, y concluyó su mensaje señalando que el asesinato ocurrido en México debe ser tenido en cuenta en el contexto electoral, especialmente en Antioquia.

