En 2025, Colombia registró el mayor número de quejas presentadas ante la Superintendencia Nacional de Salud desde que se tiene registro. Durante ese año, los usuarios del sistema de salud interpusieron un total de 2.048.435 quejas, lo que equivale a un promedio aproximado de 5.612 reclamos diarios.

Sigue a PULZO en Discover

Esta cifra representa un incremento de 27,63% frente a lo reportado en 2024, lo que evidencia un deterioro en la percepción y la experiencia de los ciudadanos frente a la prestación de los servicios de salud.

El aumento no solo se reflejó en el número absoluto de quejas, sino también en la tasa de reclamos. En 2025, esta alcanzó los 421,99 casos por cada 10.000 afiliados, lo que supone un crecimiento de 26,33% en comparación con el año anterior.

Estos indicadores confirman una presión creciente sobre el sistema y un mayor uso de los mecanismos de denuncia por parte de los usuarios. De acuerdo con el análisis divulgado, la tendencia al alza no es reciente.

Desde 2018, tanto el número total de quejas como su tasa se han cuadruplicado. Sin embargo, el mayor incremento porcentual se registró precisamente en 2024, lo que marcó un punto de inflexión y anticipó el récord alcanzado en 2025.

Esta evolución plantea retos importantes para las autoridades y las entidades del sector salud en el territorio nacional.

Las EPS con más quejas en Colombia en 2025

En 2025, las cifras de la Superintendencia Nacional de Salud evidencian que varias EPS concentraron el mayor volumen de quejas de los usuarios en Colombia, lo que refleja problemas persistentes en la prestación de servicios, especialmente en el acceso a citas médicas, autorizaciones y entrega de medicamentos.

La EPS con más reclamos fue Nueva EPS, que registró cerca de 295.390 quejas durante el año, consolidándose como la entidad con mayor número absoluto de inconformidades por parte de sus afiliados.

En segundo lugar se ubicó Famisanar, con aproximadamente 154.133 quejas, seguida por Compensar, que acumuló alrededor de 91.971 reclamos en el mismo periodo. Mutual Ser también figuró entre las EPS con más reportes, al registrar cerca de 50.465 quejas de usuarios.

Al analizar las cifras de forma proporcional, es decir, por tasa de quejas por cada 10.000 afiliados, el panorama muestra otros matices. En este indicador, Comfenalco Valle encabezó la lista con una de las tasas más altas del país, seguida por Capital Salud.

Famisanar, SOS y Compensar también presentaron tasas elevadas, lo que indica que, más allá del tamaño de la EPS, los niveles de insatisfacción de los usuarios fueron significativos.

Este panorama confirma que 2025 fue un año crítico para el sistema de salud, con una alta concentración de quejas en un grupo reducido de EPS y retos importantes en calidad, oportunidad y continuidad de la atención.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.