El Ejército Nacional abrió oficialmente la primera convocatoria de servicio militar para 2026, una oportunidad dirigida a jóvenes que deseen incorporarse a la institución y cumplir con esta obligación constitucional. En total, la entidad habilitó 15.000 cupos en todo el país, en un proceso que estará a cargo del Comando de Reclutamiento y Control Reservas.

Las inscripciones estarán abiertas desde el 1 hasta el 25 de febrero y están dirigidas a hombres y mujeres entre los 18 años y hasta un día antes de cumplir los 24, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1861 de 2017. De los cupos disponibles, 13.320 están destinados para hombres y 1.680 para mujeres, lo que mantiene la apertura a la participación femenina dentro de las filas del Ejército.

Uno de los principales atractivos de esta convocatoria es el respaldo económico que recibirán quienes se incorporen. Los jóvenes obtendrán una bonificación mensual equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente, que para 2026 es de 1’750.905 pesos, además de una bonificación adicional al finalizar el tiempo de servicio militar.

Durante su permanencia en la institución, los soldados podrán desempeñar labores que van más allá del entrenamiento militar. El Ejército explicó que los incorporados participarán en actividades relacionadas con la conservación del medio ambiente, el desarrollo sostenible, la seguridad vial, la atención humanitaria y funciones administrativas que apoyan la misión institucional.

Finalmente, el Ejército Nacional reiteró la invitación a los jóvenes interesados a acercarse a los distritos militares o consultar los canales oficiales para conocer los requisitos y el paso a paso del proceso de inscripción. La institución destacó que el servicio militar no solo permite definir la situación militar, sino que también brinda formación, disciplina y una experiencia que puede abrir puertas en el ámbito personal y laboral.

