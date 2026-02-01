La muerte de un soldado de 19 años en una base militar del Amazonas tiene hoy a su familia sumida en la incertidumbre y exigiendo respuestas. Se trata de Héctor David Díaz Madrid, quien falleció el pasado 16 de enero mientras prestaba su servicio militar en la Base Militar Permanente de Tarapacá. Cinco días después, su cuerpo llegó a Santa Marta, sin que sus padres tuvieran claridad sobre lo ocurrido, según relataron a El Tiempo.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Aparece video del nuevo minigualdad agrediendo a militar: “Debería sentir vergüenza de ser soldado”)

El joven, residente del barrio Ciudadela 29 de Julio, estaba a menos de dos semanas de terminar su servicio militar y tenía planes de retirarse, formar una familia y estudiar contaduría.

Lee También

Sin embargo, su muerte fue notificada de manera confusa y tardía. De acuerdo con su madre, Yulis Madrid, nadie del Ejército la llamó inicialmente y fue ella quien, al comunicarse con el batallón, recibió la noticia de forma abrupta. “A mí no me explicaron nada, solo me dijeron que mi hijo estaba muerto”, contó al diario.

Las versiones sobre la causa del fallecimiento han sido contradictorias. Primero, la familia escuchó que se trataba de una posible sobredosis; luego, que la muerte habría sido causada por malaria. No obstante, hasta ahora, aseguran no haber recibido un dictamen oficial de Medicina Legal que confirme alguna de estas hipótesis, según explicó el padre del joven en declaraciones a El Tiempo.

Las dudas aumentaron cuando el cuerpo fue entregado a la familia. Los padres afirmaron haber encontrado múltiples lesiones que, a su juicio, no coinciden con una muerte causada por una enfermedad. “Mi hijo no estaba grave, no estaba enfermo como para morirse así”, dijo Héctor Díaz, quien aseguró que las marcas visibles refuerzan su sospecha de un posible caso de violencia.

A esto se suman denuncias previas de presuntos maltratos dentro de la base militar. Según la familia, Héctor David les había contado sobre conflictos con superiores y amenazas que habría recibido meses antes de su muerte, hechos que —afirman— nunca se denunciaron formalmente por temor a represalias.

Consultado por El Tiempo, el general Edilberto Cortés Moncada, comandante de la Brigada de Selva 26, aseguró que se activaron los protocolos institucionales y que la causa de la muerte aún está en manos de Medicina Legal. Indicó que el soldado fue diagnosticado con malaria, recibió tratamiento y posteriormente presentó convulsiones antes de fallecer.

(Ver también: Violento enfrentamiento en Guaviare: recuperan 26 cuerpos tras choque entre disidencias armadas por zonas cocaleras)

El Ejército afirmó que continuará colaborando con las investigaciones. Mientras tanto, la familia insiste en que se esclarezcan los hechos y se determine con certeza qué ocurrió en las últimas horas de vida del joven soldado.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.