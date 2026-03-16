Mientras Luis Carlos Reyes se retiró como fórmula vicepresidencial de Mauricio Lizano para las elecciones de 2026, otro de los equipos vivió un momento especial que quedó registrado.

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Paloma Valencia sorprendió a Juan Daniel Oviedo con un detalle muy personal por su cumpleaños, al darle un emotivo y cálido recibimiento en una de las reuniones programáticas de camino a su campaña electoral. Así lo compartió ella desde su cuenta de Instagram.

La primera escena fue una abrazo efusivo, ante la evidente sorpresa de Oviedo por el gesto que se salió del molde en sus dinámicas de trabajo, al tiempo que hubo dos tortas de cumpleaños.

Aparte del momento del canto correspondiente para el homenajeado y una decoración alusiva al equipo conformado por ambos, el momento sirvió de reconocimiento al candidato a vicepresidente.

¿Cuántos años tiene Juan Daniel Oviedo?

Juan Daniel Oviedo Arango cumplió 49 años en plena campaña presidencial de 2026, tiempo en el que se ha constituido como una de las figuras públicas más influyentes en el panorama técnico y político de la Colombia contemporánea. El economista nació en Bogotá el 16 de marzo de 1977.

Su trayectoria profesional ha estado marcada por un rigor académico excepcional y una capacidad de comunicación que le permitió acercar las estadísticas oficiales a la ciudadanía de una manera comprensible y transparente.

Oviedo es economista egresado de la Universidad del Rosario, institución donde también ejerció como docente y director de planeación y de investigación.

Su formación académica es de alto nivel, contando con una maestría en economía matemática y econometría, además de un doctorado en economía de la Universidad de Toulouse, en Francia. Estos estudios le proporcionaron las herramientas técnicas necesarias para liderar procesos complejos de recolección y análisis de datos a nivel nacional e internacional.

Su reconocimiento masivo llegó durante su gestión como director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) entre los años 2018 y 2022. En este cargo, Oviedo destacó por su independencia técnica y por implementar metodologías modernas para medir la pobreza y el costo de vida.

Luego de su paso por el Dane, incursionó en la política local obteniendo la segunda votación más alta para la Alcaldía de Bogotá en 2023, lo que le otorgó una curul en el Concejo de la ciudad por el movimiento independiente Con Toda por Bogotá.

A sus 49 años, el actual concejal y fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia para las elecciones de mayo de 2026 continúa siendo un referente de objetividad. Su perfil combina la precisión del científico de datos con el carisma de un líder que busca transformar la administración pública desde la evidencia empírica.

¿Cuándo son las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia?

Las elecciones presidenciales de Colombia en 2026 son el evento democrático más esperado para definir el rumbo político del país durante el próximo cuatrienio. De acuerdo con el calendario oficial y el marco constitucional vigente, la primera vuelta presidencial se llevará a cabo el domingo 31 de mayo de 2026. En esta jornada, los ciudadanos elegirán al sucesor del actual mandatario para el periodo que comprende desde el año 2026 hasta el 2030.

En caso de que ninguno de los candidatos obtenga la mitad más uno de los votos válidos, se procederá a una segunda vuelta electoral. Esta votación definitiva está programada para el domingo 21 de junio de 2026.

En esta instancia, solo participarán los dos candidatos que hayan alcanzado las votaciones más altas en la primera vuelta, resultando ganador aquel que obtenga la mayoría simple de los sufragios depositados en las urnas.

Es fundamental que los votantes inscritos en el exterior tengan presente que su jornada electoral suele iniciar una semana antes del día principal en el territorio nacional.

Además, el proceso de inscripción de cédulas y cambios de puesto de votación generalmente cierra dos meses antes de la jornada de mayo. Es recomendable mantenerse informado mediante los canales oficiales de la Registraduría Nacional del Estado Civil para garantizar el ejercicio pleno de los derechos políticos. El candidato electo tomará posesión oficial de su cargo el 7 de agosto de 2026.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.